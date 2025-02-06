Eski Belediye Başkanı Canan Atasoy'a 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Eski Belediye Başkanı Canan Atasoy'a 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Eski Belediye Başkanı Canan Atasoy\'a 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Bucak ilçesinin eski belediye başkanı Canan Atasoy, 'Zincirleme basit zimmet' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Atasoy, duruşma sonrasında tutuklandı. Davada diğer sanıklar da çeşitli hapis cezaları aldı.

06.02.2025 18:03  Güncelleme: 18:04
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BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinin eski belediye başkanı Canan Atasoy'a 'Zincirleme basit zimmet' suçundan yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Duruşma sonrası Canan Atasoy tutuklandı.

Kızılkaya beldesinde 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak göreve gelen İlkay Güngör'ün talebi üzerine Sayıştay, belediyenin hesaplarında denetledi. İnceleme sonrası 2004- 2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Canan Atasoy hakkında 'Zimmet' suçundan 2021 yılında dava açıldı. Canan Atasoy ve 15 sanık hakkında Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmada son sözü sorulan Canan Atasoy, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum. Hakkımdaki iddialar siyasi saiklerle ortaya atılmıştır. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Yeni belediye başkanı siyasi saiklerle evrakları yok etmiş. Belediye personelleri ve vatandaşlara hakkımda şikayette bulunmaları için telkinde bulunmuştur" dedi. Mahkeme heyeti, Atasoy'u 'Zincirleme basit zimmet' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Atasoy, tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Aynı davada tutuksuz sanıklar G.K., İ.C., L.O., İ.U., M.S., N.A., S.Ö., S.G., Ü.Ö., Y.Ç., M.İ., H.İ.Ö. hakkında 'Basit zimmet', 'Basit zimmet suçuna yardım etmek', 'Zincirleme basit zimmet', 'Zincirleme basit zimmet suçuna yardım etmek' suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, Ü.D., M.G. ve A.B.Ö. hakkında ise beraat kararı verildi. Canan Atasoy dışındaki sanıklarla ilgili herhangi bir tutuklama işlemi uygulanmadı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Canan Atasoy, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bucak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Belediye Başkanı Canan Atasoy'a 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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