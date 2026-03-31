Depremde Yıkılan Kasaplar Apartmanı'na İlişkin MHP'li Eski Belediye Başkanı Yılmazlar Hakkında Dava Açıldı

31.03.2026 10:27  Güncelleme: 11:00
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'ın Belen ilçesindeki Kasaplar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin eski belediye başkanı Cemil Yılmazlar ve belediye memuru hakkında dava açtı. İddianamede, yapı ruhsatı verdiği belirtilen şüphelilerin, gerekli denetimi sağladıkları ve dikkat göstermedikleri tespit edildi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Belen ilçesinde 23 kişinin yaşamını yitirdiği Kasaplar Apartmanı'na ilişkin MHP'li eski Belen Belediye Başkanı Cemil Yılmazlar ve belediyede memur olarak görev yapan şüpheli hakkında dava açtı. Yılmazlar ve belediye personelinin, "Deprem Yönetmeliği'ne aykırı, kaçak inşa edilen yapıya ruhsat onayı verdikleri" belirtilen iddianamede, şüphelilerin, "öngördükleri sonuca rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri ve yetersiz denetim nedeniyle binanın depremde yıkılmasında kusurlu oldukları" tespiti yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde bulunan Kasaplar Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 23 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Binanın yıkılmasına ilişkin yapı sahibi Kazım Bölür ve Nihat Bölür, müteahhit Nasır Işık, fenni mesul ve statik proje müellifi Murat Göksel Dalkılıç ile mimari proje müellifi Arif Gökhan Dalkılıç hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan dava, İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Başsavcılık, MHP'li eski Belen Belediyesi Başkanı Cemil Yılmazlar ile ruhsatta imzası olduğu belirten memur hakkında da dava açtı.

İki kamu görevlisi hakkında açılan davanın, 10 Nisan'da İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ana dosyayla birleştirilmesine karar verildi.

Kaçak inşa edilen yapıya, belediye yetkililerince yapı kullanım izni verildiği tespit edildi

Başsavcılığın, eski Başkan Cemil Yılmazlar ile ruhsatta imzası olduğu belirten memur hakkında hazırladığı iddianamede, binanın yapı ruhsatı yenilemesinden sonra statik projesinin yenilenmediği, yapının 1998 Deprem Yönetmeliği'ne uygun şekilde revize edilmediği, buna rağmen kaçak olarak inşa edildiği ve belediye yetkililerince yapı kullanım izni verildiğinin tespit edildiği belirtildi, söz konusu yapıya ait yapı ruhsatı onay işlemlerinin sanıklar tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

"Ben bu konulardan anlamam, suçlamaları kabul etmiyorum"

Eski Belen Belediyesi Başkanı Cemil Yılmazlar, ifadesinde binanın yapım sürecine dair sorumluluğun, imar ve şehircilik biriminde görev yapan mühendis ve mimarlara ait olduğunu öne sürdü.

Görev yaptığı dönemde belediyede yeterli teknik personelin bulunmadığını savunan Yılmazlar, İskenderun Belediyesi'nden dahi teknik personel talep ettiklerini belirtti. Yılmazlar, "Ben bu konulardan anlamam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" savunmasını yaptı.

"Belen Belediye Meclisi'nin kararıyla yapının 5 kata çıkarılmasına yönelik karar alındı"

1997 yılında Belen Belediyesi'nde aday memur olarak göreve başladığını belirten diğer sanık ise savunmasında, göreve başladığında yapının "bodrum artı zemin artı 3 normal kat" olan haline 1 kat ilave edilerek, "bodrum artı zemin artı 4 normal kat" şeklinde tamamlandığını gördüğünü ifade etti.

Göreve başlamasından önce Belen Belediye Meclisi'nin kararıyla yapının 5 kata çıkarılmasına yönelik karar alındığını iddia eden sanık, "O dönemde yönetmelikler çerçevesinde işlem yapılmıştır. Bu konuda şahsımın herhangi bir kusur ve sorumluluğu yoktur" savunmasını yaptı.

"'Suçtan kurtulmaya yönelik' savunmalara itibar edilmedi"

Dosya kapsamındaki ölü muayene tutanakları, bilirkişi raporları, soruşturma kapsamında alınan ifadeler, keşif ve kolluk tutanaklarının birlikte değerlendirildiği iddianamede, şüphelilerin "suçtan kurtulmaya yönelik" savunmalarına itibar edilmediği vurgulandı.

Şüphelilerin, "öngördükleri sonuca rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermedikleri ve yetersiz denetim nedeniyle binanın depremde yıkılmasında kusurlu oldukları" tespiti yapılan iddianamede, şüphelilerin "bilinçli taksir" ile hareket ettiklerine dair yeterli şüphe bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA

