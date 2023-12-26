Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan Hayatını Kaybetti

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ESKİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaşar Okuyan, akciğer rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede 10 gün önce iç kanama geçirerek yoğun bakım servisine alındı. Entübe edilen Okuyan'ın durumunun stabil olduğu belirtilmişti. Okuyan'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşar Okuyan, 1950 yılında dünyaya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Halkın Yükselişi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde siyaset yaptı. 1995- 2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999- 2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü. Yaşar Okuyan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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HABER: ANKARA, (DHA)-