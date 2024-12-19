Eski Diplomattan ABD'nin Filistin Politikası Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski Diplomattan ABD'nin Filistin Politikası Eleştirisi

Mike Casey, ABD'nin Filistin politikasının olmadığını ve İsrail'in menfaatlerine göre hareket ettiğini söyledi.

19.12.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığının eski üst düzey yetkililerinden Mike Casey, ülkesini Filistin konusunda bir politikasının olmadığı konusunda eleştirerek "Filistin politikamız yok, İsrailliler ne yapmamızı istiyorsa onu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze konusunda siyasi danışman yardımcılığı görevinden temmuz ayında istifa eden Casey, The Guardian gazetesine verdiği röportajda ABD'nin Gazze politikalarını eleştirdi.

Casey, Başkan Joe Biden yönetiminin, ortaya konulan her planı "İsrail'in önerileri lehine reddettiğine" dikkati çekerek "Ortaya attığımız her fikir için (Biden yönetimi) 'İsraillilerin başka bir fikri var.' diyordu." ifadesini kullandı.

Gazze'de büyüyen insani krizle ilgili raporlar yazdıkça hayal kırıklıklarının daha da derinleştiğini kaydeden Casey, çocuklar dahil sivil kayıpları belgelemenin ve raporlarının Washington'da görmezden gelinmesini izlemenin psikolojik bedelinin olduğunu dile getirdi.

"Ölü çocuklar hakkında yazmaktan çok yoruldum"

Casey, "Ölü çocuklar hakkında yazmaktan çok yoruldum. Sürekli Washington'a bu çocukların gerçekten öldüğünü kanıtlamak zorunda kalmak ve sonra hiçbir şey olmadığını görmek üzücü." görüşünü paylaştı.

Eski Amerikalı diplomat Casey, bazılarını kendisinin doğrudan belgelediği Filistin'deki ölü sayılarını kamuoyu önünde sorgulamasından Başkan Joe Biden'ın duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek "Filistin konusunda bir politikamız yok. Biz, sadece İsrailliler ne yapmamızı istiyorsa onu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Casey'nin iddialarına yanıt olarak uluslararası insancıl hukuka ve sivillerin zarar görmesini önlemeye bağlılığını vurguladı.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konuya dair açıklamasında, "İsrail'in sadece uluslararası insancıl hukuka uymakla kalmayıp aynı zamanda sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan her adımı atması gerektiğini defalarca söyledik. Bu, ahlaki ve stratejik bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

On yılı aşkın diplomatik deneyime sahip Casey, 2020'den itibaren Kudüs'te, Gazze Şeridi'ndeki insani krizi belgelemeyi ve Gazze ile ilgili politika önerileri hazırlamayı içeren görevde bulunmuştu.

ABD'de Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa eden 12 eski hükümet yetkilisi ise temmuzda yayımladıkları bildiride yönetimin politikasının "başarısız ve ABD ulusal güvenliği için tehdit" olduğunu savunmuştu.

Bildiride, "Amerika'nın İsrail'i diplomatik olarak koruması ve İsrail'e sürekli silah akışı sağlaması, Gazze'de kuşatma altındaki Filistin halkının öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesinde inkar edilemez suç ortaklığı yapmamızı sağlamıştır." tespitinde bulunulmuştu.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Washington, Diplomasi, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Diplomattan ABD'nin Filistin Politikası Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 03:38:36. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Diplomattan ABD'nin Filistin Politikası Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.