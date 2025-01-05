Eski Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in Cenazesi Torbalı'da Defnedildi - Son Dakika
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Eski Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in Cenazesi Torbalı'da Defnedildi

Eski Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren\'in Cenazesi Torbalı\'da Defnedildi

İngiltere'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Prof. Dr. Orhan Ekren, İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin gözyaşlarıyla karşıladığı cenaze törenine birçok yakın akraba ve belediye yetkilisi katıldı.

05.01.2025 16:13  Güncelleme: 16:17
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İNGİLTERE'de kaybolduktan sonra Regent's kanalında cansız bedeni bulunan eski Ege Üniversitesi (EÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in (48) cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşi Banu Ekren (48), gözyaşlarını tutamadı.

2021 yılında eşi Banu ve çocukları Belçim ve Beren ile İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşen Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım'da ortadan kayboldu. İngiltere'de yaşamaya başladıktan sonra enerji ile ilgili bir özel firmada çalışan Ekren'in vize başvurusu yapmak için gittiği Londra'da saat 22.30 sıralarında ortadan kaybolmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamadı. Orhan Ekren'in çantası ve kıyafetleri Camden Lock Regent's kanalı civarında bulundu. Ekren'i arama çalışmaları sürerken, Cranfield Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan eşi Banu Ekren (48), Prof. Dr. Orhan Ekren'in 15 Aralık'ta kanalda ölü bulunduğunu açıkladı.

'OTOPSİ SONUCU YAKLAŞIK 3 AY SONRA BELLİ OLACAK'

Prof. Dr. Ekren'in ölüm nedeni, ilk otopside belirlenemedi. Ekren'in cenazesi, detaylı otopsi için alınan kan ve doku örneklerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Orhan Ekren'in cenazesi, dün memleketi İzmir'e gönderildi. Banu Ekren, eşinin detaylı otopsi sonuçlarının yaklaşık 3 ay sonra belli olacağını söyledi. Banu Ekren, eşinin ölümünün araştırılması için soruşturma açıldığını da dile getirdi.

EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) İzmir Şubesi Üyesi ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ekren için Torbalı Yazıbaşı Merkez Camisi'nde bugün öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ekren'in eşi Banu Ekren (48), amcası Turan Ekren, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, TMMOB İzmir Şubesi üyeleri ve yakınları katıldı. Banu Ekren, gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti. Cenazeye elindeki bastonuyla katılan amca Turan Ekren'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan namazın ardından Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Yazıbaşı Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Haber: Nevra UÇKAÇ – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in Cenazesi Torbalı'da Defnedildi - Son Dakika

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