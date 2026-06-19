Eski Eşine Tehdit ve Takip: Tutuklanan Sanığın Duruşması - Son Dakika
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Eski Eşine Tehdit ve Takip: Tutuklanan Sanığın Duruşması

Eski Eşine Tehdit ve Takip: Tutuklanan Sanığın Duruşması
19.06.2026 12:09
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Mehmet Yılmaz B., eski eşi Ezgi Ö.'yü tehdit ettiği ve elektronik kelepçeyi kırdığı için tutuklandı.

ANKARA'da eski eşi Ezgi Ö.'ye (40) yönelik tehdit ve ısrarlı takipleri nedeniyle hakkında verilen uzaklaştırma tedbirlerini ihlal edip, elektronik kelepçesini 6 kez kıran Mehmet Yılmaz B.'nin (46), tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık, savunmasında, "Elektronik kelepçe yanlışlıkla kırıldı. Elektronik kelepçe kırılınca 5 gün yattım, uyudum evde" dedi.

Kamu görevlisi, 2 çocuk annesi Ezgi Ö., 25 Kasım 2022'de boşandığı eski eşi Mehmet Yılmaz B.'nin kendisini sokak ortasında darbettiği ve çocuklarına ilişkin ölüm tehditlerinde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunup, Ankara'ya taşındı. Ancak Mehmet Yılmaz B. de Ezgi Ö.'nün arkasından Ankara'ya taşındı ve tehditlerini sürdürdü. Mehmet Yılmaz B. hakkında 2023 Nisan'da ilk kez elektronik kelepçe ve uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Ancak Mehmet Yılmaz B. devam eden süreçte birçok kez uzaklaştırma tedbirini ihlal edip, elektronik kelepçeyi kırdı. Mehmet Yılmaz B., son olarak 28 Nisan'da 6'ncı kez elektronik kelepçesini kırarken, Ezgi Ö.'nün şikayeti sonrası yakalanıp, tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Mehmet Yılmaz B. hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Nitelikli mala zarar verme' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın, 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Yılmaz B., yeminli mali müşavir olduğunu ve aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu söyleyerek, "Elektronik kelepçe yanlışlıkla kırıldı. Hatalıyım, bildirmedim yetkili mercilere. Elektronik kelepçe kırılınca 5 gün yattım, uyudum evde. Onu rahatsız edecek bir eylemim olmadı. Geçmişte şizofreni teşhisim var. Akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair raporlarım var. Pişmanım, özür diliyorum kendisinden. Bence ayrılmayı hazmedemedi ve televizyonlara çıktı" dedi. Sanığın avukatı da suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını, ayrıntılı savunmalarını yazılı olarak yapacaklarını ifade ederek, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

'BIÇAKLI SALDIRI EYLEMİ OLDU'

Ezgi Ö.'nün ağabeyi Osman Ö. de tanık olarak dinlendi. Osman Ö., "Ben yurt dışında çalışıyorum. Sanığın sürekli elektronik kelepçe kırdığı haberleri yüzünden aklım hep kardeşimde kalıyor. Sanığın, kız kardeşime yönelik daha önce fiili olarak bıçaklı saldırı eylemi oldu, kamera kayıtları var. Sanık uyuşturucu madde kullanıyordu, 2 kez tedavi olması için hastaneye ben yatırdım evlilikleri süresince. Kardeşim, sanığın kendisine ulaşmasını istemiyor" dedi.

'ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM'

Ezgi Ö. ise avukatlarının sanık Mehmet Yılmaz B.'nin saldırıları nedeniyle dosyadan çekildiklerini ifade ederek, mahkemeden avukat talebinde bulundu. Ezgi Ö., "Sanıktan 2022 yılında Bursa'da boşandım. Müşterek 2 çocuğumuz var. Bursa'da yaşarken tedbir kararları nedeniyle Ankara'ya geldik. Sanık, ruhsatsız silah bulunduruyordu. Ben Ankara'ya gelince, arkamdan Ankara'ya geldi. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Sanığın takıntılı eylemleri var. Benim bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum var. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Sanık elektronik kelepçeyi kırınca, evden çıkamadım. Haberlere çıktım, haberlerimin altına sanal medyadan yorumlar yapmış tutuklanmadan önce. Sanığın şizofreni tanısı aldığı doğru değil, uyuşturucu madde kullanımından dolayı ilaçlar kullanıyor. Sanık sürekli elektronik kelepçesini kırıyor ve bu nedenle işimden el çektiriliyorum, iş yerimdeki insanlar da korkuyor. Bıçaklı saldırısı var bana karşı. Son olayda da elektronik kelepçesini kırdıktan sonra telefonlarını kapattı. Elektronik kelepçe merkezi, sanığa ulaşamadıklarını bildirdi bana. Beni ısrarlı bir şekilde takip ediyor" diye konuştu.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme, sanık Mehmet Yılmaz B.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılmasına, dosyadaki eksik hususların giderilmesine, Ezgi Ö.'ye barodan avukat atanmasına, mağdur güvenliği ve mevcut delil durumu, ortaya çıkan tehditlerin sürmesi, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

Mehmet Yılmaz, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Eşine Tehdit ve Takip: Tutuklanan Sanığın Duruşması - Son Dakika

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