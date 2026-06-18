Eski Eşine Tehditten Tutuklandı - Son Dakika
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Eski Eşine Tehditten Tutuklandı

Eski Eşine Tehditten Tutuklandı
18.06.2026 12:41
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Mehmet Yılmaz B., eski eşi Ezgi Ö.'ye yönelik tehditle 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

ANKARA'da eski eşi Ezgi Ö.'ye (40) yönelik tehdit ve ısrarlı takipleri nedeniyle hakkında verilen uzaklaştırma tedbirlerini ihlal edip, elektronik kelepçesini 6 kez kırdığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Yılmaz B. (46) hakkında, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Nitelikli mala zarar verme' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kamu görevlisi, 2 çocuk annesi Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B.'den 25 Kasım 2022'de Bursa'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ezgi Ö., boşandıktan sonra eski eşinin kendisini sokak ortasında darbettiği ve çocuklarına ilişkin ölüm tehditlerinde bulunduğu iddiasıyla şikayet edip, Ankara'ya taşındı. Ancak Mehmet Yılmaz B. de Ezgi Ö.'nün arkasından Ankara'ya taşındı ve tehditlerini sürdürdü. Mehmet Yılmaz B. hakkında, 2023 Nisan'da ilk kez elektronik kelepçe ve uzaklaştırma tedbiri uygulanırken, ayın yıl temmuz ayında kelepçeyi kırıp, Ezgi Ö.'nün kapısına geldi. Mehmet Yılmaz B. gözaltına alınıp tutuklandı ve 6 ay tutuklu kaldı. Eski eşini takip etmeyi sürdüren ve birçok kez tedbir kararlarını ihlal eden Mehmet Yılmaz B., son olarak 28 Nisan'da elektronik kelepçesini kırdı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na tekrar suç duyurusunda bulunan Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B.'nin 30'a yakın kez elektronik kelepçe tedbirini ihlal ettiğini, 28 Nisan'da 6'ncı kez elektronik kelepçesini kırdığını ve nerede olduğunun tespit edilemediğini belirtti. Ezgi Ö.'nün şikayeti üzerine Mehmet Yılmaz B., 3 Mayıs'ta yakalandı ve tekrar elektronik kelepçe takıldı. Ezgi Ö.'nün yaşadıklarının medyaya yansıması ardından soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınan Mehmet Yılmaz B., tutuklandı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklu eski eş Mehmet Yılmaz B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 18 Mayıs'ta hazırlanan iddianamede, Ezgi Ö.'nün 2022 yılında boşandığı eski eşi Mehmet Yılmaz B. hakkında, aynı yıldan itibaren 6284 sayılı kanun kapsamında çeşitli koruma tedbirleri uygulandığı belirtildi. İddianamede, Mehmet Yılmaz B.'nin daha önce 6 kez elektronik kelepçesini kırdığı, uzaklaştırma ve koruma tedbirlerini ise yaklaşık 30-40 kez ihlal ettiği kaydedildi. İddianamede, Ezgi Ö.'nün elektronik kelepçe merkezinden 28 Nisan 2026'da eski eşinin kelepçeyi kırdığı yönünde bildirim aldığını, ayrıca 25 Mart ve 26 Nisan'da da 500 metre yaklaşmama sınırının ihlal edildiğine ilişkin uyarılar geldiğini anlattığı yer aldı.

'BURSA'YA GİDERKEN İKAMETİNİN BULUNDUĞU YERDEN GEÇTİM'

İddianamede, tutuklu Mehmet Yılmaz B.'nin savunmasına da yer verildi. Mehmet Yılmaz B., savunmasında, ihlallerin Bursa'ya gidip gelirken Ezgi Ö.'nün ikametinin bulunduğu bölgeden geçmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Ezgi Ö.'nün ağabeyi ve ortak tanıdıkları aracılığıyla uzlaşma sağlanması amacıyla mesaj gönderdiğini, sanal medya yorumunu da hakkında çıkan haberler nedeniyle sinirlenerek yaptığını ileri sürdü. Elektronik kelepçeyi kasıtlı olarak kırmadığını savunan Mehmet Yılmaz B. suçlamaları kabul etmedi. İddianamede; ihlal tutanakları, HTS kayıtları, tanık beyanları, arama kararları ve kırılan elektronik kelepçeye ilişkin fotoğrafların dosyada yer aldığı belirtildi.

'GÜVENLİK ENDİŞESİ OLUŞTURDU'

İddianamede Mehmet Yılmaz B.'nin, elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararına rağmen Ezgi Ö.'yü fiziken takip ettiği, sanal medyadan hakkında yapılan paylaşımlara yorum yaptığı, üçüncü kişiler aracılığıyla kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığı ve bu eylemleriyle Ezgi Ö. üzerinde ciddi huzursuzluk ile güvenlik endişesi oluşturduğu ifade edildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Mehmet Yılmaz B. hakkında, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'Nitelikli mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Yılmaz, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kadın, Medya, Suç, Son Dakika

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