Eski eşini eşarpla öldüren sanığa Antalya'da ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi - Son Dakika
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Eski eşini eşarpla öldüren sanığa Antalya'da ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

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Antalya Muratpaşa'da eski eşini eşarpla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hiçbir indirim uygulamazken sanık hırsızlık suçundan beraat etti; müşteki avukatı kararın emsal olması gerektiğini ve vicdanlarının rahatladığını söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşini eşarpla boğarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hızır Çelik (32) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, cinayet işlemediğini öne sürdü.

Boşandıktan sonra çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını savunan Çelik, şunları kaydetti:

"Maktulün ailesiyle baş etmek mümkün değildi. 'Boşanma, öldür' dediler. 8 ay boyunca kaçmaya çalıştım. Çocuklarımı korumak için her şeyi yaptım. Birini öldürmek istesem bir yere götürür öldürürdüm. Bir yıl boyunca cinnet halinde yaşadım. Hayatım boyunca çalıştım, hırsızlık yapmadım. Hayatıma yeni düzen vermek istiyorum. Hayatımda Svetlana var. Buradan çıkıp çocuklarımı alıp, yurt dışında yaşamak istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanığı, "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık, "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan ise beraat etti.

"Vicdanımız rahatladı"

Müşteki avukatı Yağmur Burçin Sayın, duruşma sonrası gazetecilere, mahkeme heyetinin hiçbir indirim uygulamadan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini söyledi.

Kararın emsal nitelikte olduğunu ve diğer cinayet davalarına örnek olması gerektiğini belirten Sayın, "Her ne kadar ölen geri gelmese de vicdanımız rahatladı." dedi.

Güzeloba Mahallesi'nde 13 Eylül 2025'te Hızır Çelik, konuşmak için bir araya geldiği eski eşi Hanım Biçer'i aralarındaki tartışma sonucu eşarpla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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