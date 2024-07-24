Eski Eşinin Cenaze Anonsunu Yaptırdı, Öldürülme Korkusuyla Polise Başvurdu - Son Dakika
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Eski Eşinin Cenaze Anonsunu Yaptırdı, Öldürülme Korkusuyla Polise Başvurdu

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Bursa'da yaşayan Tuğçe Emir, eski dini nikahlı eşi Zafer K.'nın camiden sela okutup cenaze anonsunu yaptırması üzerine öldürülme korkusuyla polise başvurdu. Emir, sürekli tehdit mesajları aldığını ve sela okunduğunu duyduğunda çok korktuğunu belirtti. Eski eşi tarafından şiddet gördüğünü ve madde bağımlısı olduğunu söyleyen Emir, polise şikayette bulunmuştu. Olayın ardından Zafer K.'nın cep telefonuyla bu anı kaydettiği ortaya çıktı.

24.07.2024 19:29
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BURSA'da Zafer K. (38), geçimsizlik nedeniyle 1,5 yıl önce evden ayrılan eski dini nikahlı eşi Tuğçe Emir (28) için camiden sela okutup, cenazesinin yarın ikindi vakti kaldırılacağı anonsunu yaptırdı. Olayı yakınlarının telefon açmasıyla öğrenen ve öldürülme korkusuyla polise giderek şikayette bulunan Emir, "Sela okunduğunu duyduğumda çok korktum. 'İkindide Hürriyet Camisi'nde kaldırılacak' denildiği için acaba ikindiye kadar bir şey mi yapacak diye korktum. Çünkü sürekli tehdit mesajları alıyordum" dedi. Bu arada Zafer K.'nın Tuğçe Emir için sela okuttuğu sırada cami önünde cep telefonuyla bu anı kaydettiği görüldü.

Zafer K. ile yaklaşık 7 yıl önce dini nikahla birlikte yaşayan ve bu ilişkiden 1 çocukları dünyaya gelen Tuğçe Emir, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddetli geçimsizlik ve eşinin madde kullandığı iddiasıyla evini terk etti. Çocuğunu da yanına alan Emir, ailesinin yanına gitti. Eski eşi tarafından sürekli ölüm tehditleri aldığını belirten Emir, önceki gün evinin yakınındaki camiden kendisi adına sela okunması üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Büyük panik yaşayan Tuğçe Emir, başına bir şey gelmesinden korktuğunu söyledi. Eski eşiyle sürekli kendisine bir şey yapmasından endişe ettiğini belirten Tuğçe Emir, "Sürekli ölüm tehditleri ediyordu, hakaretler ediyordu. Cimer'e, polise şikayet ettim. Ama hiçbir yol alamamıştım. Çünkü şahit bulamıyordum. Madde bağımlısı olduğu için herkes korkuyordu. Kanıtlayamadım kendimi" diye konuştu.

'ACABA İKİNDİYE KADAR BANA BİR ŞEY Mİ YAPACAK DİYE KORKTUM'

Adına sela okunması hakkında bilgi veren Emir, "En son bir işimi halletmek için dışarıdaydım. Sürekli telefonum çaldı. Herkes ağlıyor. Ne olduğunu sorduğumda eski eşimin camide selamı verdirdiğini öğrendim. Sela okunduğunu duyduğumda çok korktum. 'İkindide Hürriyet Camisi'nde kaldırılacak' denildiği için acaba ikindiye kadar bir şey mi yapacak diye korktum. Çünkü sürekli tehdit mesajları alıyordum. Telefonumda ses kaydı da mevcut" ifadesini kullandı.

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Zafer K. ile 6 yıl evli kaldıklarını ve bu evlilikte bir çocukları olduğunu anlatan Tuğçe Emir, "1,5 yıl önce, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ve madde bağımlısı olduğu için ayrıldık. Çocuklarımı alıp ailemin yanına döndüm. Evliyken şiddet de uygulamıştı. Ama o zamanlar çocuğum küçük diye şikayetçi olmamıştım. Sela okunmasının ardından polis merkezine gittim, orada tutanak tutuldu. Aile içi Şiddet Büro Amirliği'ne yönlendirdiler, orada ifademi vererek şikayetçi oldum. Elimde 3 aylık uzaklaştırma kararım da mevcut. Sürekli hakaret ve ölüm tehditleri nedeniyle aldırdım" dedi. SELA OKUNURKEN CEP TELEFONU İLE KAYIT ALMIŞ

Bu arada Zafer K.'nın eski eşi Tuğçe Emir ile ilgili sela okunması sorasında cami önünde cep telefonu ile bu anı kaydettiği ortaya çıktı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Eski Eşinin Cenaze Anonsunu Yaptırdı, Öldürülme Korkusuyla Polise Başvurdu
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Bursa, Cami, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Eşinin Cenaze Anonsunu Yaptırdı, Öldürülme Korkusuyla Polise Başvurdu - Son Dakika

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