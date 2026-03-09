Eski Hastane Binasının Kontrollü Yıkımı Başladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 yıl önce çıkan yangında hasar gören eski hastane binasının kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor.
Yenibaraj Mahallesi'nde 19 Aralık 2023'te çıkan yangında zarar gören eski Adana Devlet Hastanesi binasının risk oluşturması nedeniyle yıkımına karar verildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binanın yıkımına başladı.
Ekipler, kamyonlara yükledikleri molozu alandan uzaklaştırdı.
