Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi - Son Dakika
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Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi

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Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi.

11.12.2024 14:13  Güncelleme: 14:22
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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı. Yücel, kararın MYK toplantısında oybirliğiyle alındığını söylemişti.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Lütfü Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı. Savaş'ın paylaşımı CHP'den büyük tepki çekmişti.

İHRAÇ EDİLDİ

Disipline sevk edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den ihraç edildiği bildirildi.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP\'den ihraç edildi

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Son Dakika Güncel Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Selami Karagülle:
    İHRAÇ EDECEĞİNİZ BİR KİŞİYİ ADAY DİYE NEDEN MİLLETİN KARŞISINA ÇIKARDINIZ EĞER KAZANSAYDI HERŞEYİ SÜMEN ALTI EDECEKTİNİZ İŞTE ZİHNİYETİNİZ MİLLETE VERDİĞİNİZ DEĞER BU ZİHNİYETİNİZ BATSIN 17 0 Yanıtla
  • Oguzhan Yalpi:
    padişah sen çok yaşa ?? 4 4 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Bu adam PKK sempatizanı Esenyurt Belediye Başkanı'ndan daha mı kötüydü??? 2 0 Yanıtla
  • Demokrat:
    Hatay yerle bir oldu diye ihraç etseler alkışlardım. 2 0 Yanıtla
  • İsmail Bayram:
    Doğru söyleyeni Dokuz köyden kovarlar deyimi birkez daha doğrulanmıştır 1 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    Parti tutmam lakin 5 yıldır Expo Expo diyordu Allah var yaptı 2021 senesi sonu yanılmıyorsam ama yolar rezilikti merkezin içinde araba süremiyorsunuz her yer çukur cukursuz alan yok idi. dün yine merkeze gittim tamam deprem vs var lakin her yer toz içinde nereye geçsek camlar kapalı içeriye toz giriyor kalabalık alanların sulanması lazım 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu Adam Yakışmıyor Hatay'a 0 0 Yanıtla
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