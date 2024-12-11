CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı. Yücel, kararın MYK toplantısında oybirliğiyle alındığını söylemişti.
Lütfü Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı. Savaş'ın paylaşımı CHP'den büyük tepki çekmişti.
Disipline sevk edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den ihraç edildiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi - Son Dakika
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