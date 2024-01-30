Eski İsrail Savunma Bakanı: Netanyahu, Gazze\'deki Esirlerin Akıbetini Önemsemiyor

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Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayatının bekası için Gazze'deki esirlerin akıbetini önemsemeksizin manevralar yaptığını belirtti.

İsrail'in yerel 103 FM radyosuna açıklamada bulunan Yalon, Netanyahu'nun politikalarını eleştirerek, Netanyahu'nun esir takası meselesini hızlı bir şekilde sonuçlandırabileceğini düşünmediğini söyledi.

Yalon, Netanyahu'nun aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'in koalisyon hükümetini düşürmelerinden endişe ettiğini bu sebeple bu iki aşırı sağcı siyasetçiye boyun eğdiğini ifade etti.

Netanyahu'nun, Ben-Gvir ve Smotrich'in hükümeti dağıtma yönündeki tehditlerine karşı durmaya çalıştığını kaydeden Yalon, hükümetin Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasından çok "kurban edilmelerini" düşündüğünü kaydetti.

Yalon, Netanyahu'nun Gazze'deki esirlerin akıbetini önemsemeden siyasi hayatta kalabilmek için manevralar yaptığını belirterek, bunun liderlik değil, iktidar sevdası olduğunu ve "ipleri (Ben-Gvir ve Smotrich'e) teslim ettiğini" dile getirdi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yapılması için yürütülen Paris müzakerelerinin basına sızan taslak maddelerini yalanladığı bildirilmişti.

Kanal 12'nin haberine göre İsrail Başbakanlık Ofisi, Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ve İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı ateşkes taslağına ilişkin basına sızan maddelerin doğru olmadığını açıklamıştı.

Basına sızan taslakta "İsrail'in kabul edemeyeceği" maddelerin olduğunu aktaran Başbakanlık Ofisi, "zafer elde edene kadar savaşacaklarını" belirtmişti.