Eski Nişanlıya Kimyasal Madde Attı: Ceza Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski Nişanlıya Kimyasal Madde Attı: Ceza Artırıldı

Eski Nişanlıya Kimyasal Madde Attı: Ceza Artırıldı

Konya'da eski nişanlısına kimyasal madde atan Sabit Türk'e 16,5 yıl hapis cezası verildi.

23.04.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (29) yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan Sabit Türk'e (27) yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından az bulunup karar bozuldu.

'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Türk'ün cezası 16,5 yıla çıkarıldı.

Olay, 19 Haziran 2022'de Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi. 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in evine gelen Sözleşmeli Er Sabit Türk, 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı. Sabit Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Merve Küçüktekin'e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Sabit Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame ile Sabit Türk hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Küçüktekin'in yüzü, boyun bölgesi ve kollarında, cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğuna yer verildi.

15 YIL HAPİS CEZASI AZ BULUNDU

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında savcı, sunduğu mütalaada, Türk'e 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de Sabit Türk'ün, Merve Küçüktekin'e yönelik eyleminin 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olarak nitelendirildiğinden ve eylemin sabit görüldüğünden, kastının ağırlığı, failin amaç ve nedeni dikkate alınarak 15 yıl hapis cezasına karar verdi.

Merve Küçüktekin'in, avukatı Aycan Ceylan aracılığıyla karara yaptığı itiraz sonrası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği cezayı az buldu. 1'inci Ceza Dairesi'nin kararında ise "Katılanın alınan tıbbi raporlara göre, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, yaşamsal tehlike doğuracak, yüzünde sabit bir ize neden olacak bir biçimde yaralandığı olayda, sanık hakkında orantılılık ilkesi gözetilerek, 13 yıldan 20 yıla hapis cezasını öngören TCK'nın 35'inci maddesi uyarınca, yaralanmanın niteliği, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre makul seviyede ceza belirlenmesi yerine 15 yıl hapis cezası belirlenmek suretiyle eksik ceza tayini olduğu anlaşıldığından hükmün bozulmasına" denildi.

16,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sabit Türk, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilen Türk, bu kez 16,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'BÖYLE BİR CEZAYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Verilen cezaya itiraz edeceklerini belirten Merve Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan, "Bu cezanın gerçek anlamda 1 yıl 6 ay için bu kadar süre uzadığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bölge Adliye Mahkemesinin özellikle cezanın üst sınıra yaklaşmasına ve cezanın caydırıcı olmasına vurgu yaparken böylesi bir cezayı kabul etmemiz mümkün değildir, verilen cezaya itiraz edeceğiz. Tasarlayarak canavarca hisle asit kullanarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs suçundan cezasının böyle verilmesi hukuk devleti, müvekkilim ve elbette kamu adına hukuk güvenliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Nişanlıya Kimyasal Madde Attı: Ceza Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybının 41. saati bulunan yaşlı adamın ambulansa binerken söyledikleri yürekleri ısıttı Kaybının 41. saati bulunan yaşlı adamın ambulansa binerken söyledikleri yürekleri ısıttı
Iker Casillas’ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor Iker Casillas'ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor
Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme
Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum!
IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
Ünlü halıcı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: 6 sanığa ceza yağdı Ünlü halıcı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: 6 sanığa ceza yağdı
Papa Francis’in Vefatı Sonrası dev maç ertelendi Papa Francis'in Vefatı Sonrası dev maç ertelendi
Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı
2.5 ay sonra geri dönmüştü Bütün ülke Mehmet Topal’ı konuşuyor 2.5 ay sonra geri dönmüştü! Bütün ülke Mehmet Topal'ı konuşuyor
Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL’ye satılıyor Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL'ye satılıyor
Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarihte bir ilki başardı Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarihte bir ilki başardı

13:39 AFAD’dan 6.2’lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı
13:22 İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
13:07 Naci Görür’den İstanbul’daki depremlerle ilgili uyarı Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı
13:05 İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
17:06 Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi Muslera ve Osimhen’in rekor kırmasına ramak kaldı Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi! Muslera ve Osimhen'in rekor kırmasına ramak kaldı
17:03 Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu
16:59 Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
16:36 Anadolu’nun El Hamrası’nda 797 yıldır çözülemeyen ’kalpli’ mesaj Anadolu'nun El Hamrası'nda 797 yıldır çözülemeyen 'kalpli' mesaj
16:35 Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı
16:35 Babasını sadece 12 gün görebildi İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su büyüdü Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 13:58:31. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Nişanlıya Kimyasal Madde Attı: Ceza Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.