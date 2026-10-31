Eski sevgilisi tarafından vurulan Kumsal Kayan, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eski sevgilisi tarafından vurulan Kumsal Kayan, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski sevgilisi tarafından vurulan Kumsal Kayan, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi V.D. tarafından başından vurulan 21 yaşındaki Kumsal Kayan, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kayan, Sultanhisar Eskihisar Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, eski sevgilisi V.D. (24) tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Kumsal Kayan (21), Sultanhisar ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 27 Ekim saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yer alan Öğüt Can Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Kumsal Kayan ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi V.D. arasında telefon görüşmesi esnasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle yaşayan Kumsal Kayan'ın yanına gitti. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal Kayan'ı başından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kumsal Kayan, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edilen Kayan, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Cinayetin ardından Eğriboyun Mezarlığı'na kaçan ve intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalanan şüpheli; emniyetteki işlemlerinin sonuçlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V.D.'nin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Kumsal Kayan için bugün Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Eskihisar Mahallesi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınları katıldı. Kayan, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
SultanhisarEskihisar3. SayfaNazilliGüncelAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Fenerbahçe’nin istediği hocadan sürpriz çıkış İşte söyledikleri Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Televizyon dünyasında kriz büyüyor Bir dizi daha yayınlanmayacak Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı
Reklam Kurulu affetmedi “Kapatıyoruz“ ilanı halıcının cebini yaktı Reklam Kurulu affetmedi! "Kapatıyoruz" ilanı halıcının cebini yaktı
18:15
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho’nun tarihi rekoru sona erdi
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho'nun tarihi rekoru sona erdi
18:09
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
18:02
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok İşte sebebi
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok! İşte sebebi
17:57
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
17:41
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı
Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 19:11:32. #7.13#
SON DAKİKA: Eski sevgilisi tarafından vurulan Kumsal Kayan, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android