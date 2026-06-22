Eski Şin-Bet Direktörü BAE'den Tahliye Edildi - Son Dakika
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Eski Şin-Bet Direktörü BAE'den Tahliye Edildi

22.06.2026 10:56
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Ronen Bar, BAE'de olası İran tehdidi nedeniyle apar topar İsrail'e geri döndü.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) eski Direktörü Ronen Bar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunduğu sırada olası İran tehdidi sebebiyle apar topar ülkeden çıkarıldığı iddia edildi.

İsrail merkezli Kanal 13'te yer alan habere göre, eski Şin-Bet Direktörü Bar, eşi Dafna Bar-Agassi ile birlikte BAE'de düzenlenen özel bir güvenlik konferansına katıldı. Konferansta dünyanın dört bir yanından güvenlik, istihbarat ve karar alma mekanizmalarından üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

Haberde, Bar'ın BAE'de bulunduğu sırada, kendisine yönelik olası bir İran tehdidine ilişkin güvenlik ihbarı alındığı öne sürüldü.

İhbarın ardından Bar ve eşinin apar topar ülkeden çıkarılarak İsrail'e uçurulduğu iddia edildi.

Bar'ın BAE'den hızlıca kaçırılmasının ayrıntıları gizli tutuldu.

Haberde, söz konusu olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgiye yer verilmedi.

Ronen Bar ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı bir şekilde görevden alma kararı verdiği eski iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevi, 15 Haziran 2025'te sona ermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Şin-Bet Direktörü BAE'den Tahliye Edildi - Son Dakika

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