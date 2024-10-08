Eski Tokyo Belediye Başkanı, Ataşehir'de Bilgi Paylaşıyor

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(İSTANBUL)- Eski Tokyo Minato Belediye Başkanı ve yüksek mimar-mühendis Keimi Harada, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i makamında ziyaret etti. Adıgüzel, Harada'nın bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirterek, "Ataşehir'in gelecek dönemdeki vizyonuna katkıları olacağına eminim. Önümüzdeki süreçte birlikte neler yapacağımız noktasında çeşitli bilgi ve tecrübe aktarımlarımız olacak" dedi.

İstanbul'a gelen eski Tokyo Minato Belediye Başkanı ve yüksek mimar-mühendis Keimi Harada, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i makamında ziyaret etti. Harada'yı ve beraberindekileri karşılayan Adıgüzel, görüşmek için makamına geçti. Keimi Harada, başkan Adıgüzel'e Tokyo'nun son yüzyılda tarihsel olarak nasıl geliştiği ve geleneksel Japon mimarisi üzerine belgeler sundu.

Adıgüzel: Harada'nın bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağız

Başkan Adıgüzel, Harada'yı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Keimi, aynı zamanda Minato'nun geçmiş dönemde görev yapmış belediye başkanlarından biri. Özellikle gündemimizin önemli maddelerinden biri deprem ve kentlerin yeniden dizayn edilmesi. Bu noktada Japonya'nın eminim Keimi'nin çok önemli bir tecrübesi var. Bu tecrübeden yararlanmak için biz de Türkiye ziyaretinde kendisiyle tanışmak istedik. Değerli dostlarımıza, meslektaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu gün bu buluşmayı organize ettiler. Ataşehir'in gelecek dönemdeki vizyonuna katkıları olacağına eminim. Önümüzdeki süreçte birlikte neler yapacağımız noktasında çeşitli bilgi ve tecrübe aktarımlarımız olacak."

Keimi Harada: "Bu bölgenin bu kadar hızlı geliştiğini görmek, benim şehrimi hatırlatıyor"

Keimi Harada ise "Burada olmak benim için çok keyifli, sizlerle ve başkanla diyalog kurmak çok güzel. Bu bölgenin bu kadar hızlı geliştiğini görmek, benim şehrimi hatırlatıyor. Benim şehrim de böyle hızlı gelişti. Ben Başkan olarak seçildiğimde 50 yaşındaydım. Siz genç bir belediye başkanısınız. Genç bir belediye başkanı olarak, şehrin nasıl geliştiğini paylaşabiliriz. Bu konuları görüşmek için bir arada olmak çok güzel bir fırsat oldu. Fikirlerimi ve deneyimlerini sizlerle paylaşabilmek benim için büyük bir onur olur" dedi.

"Depreme dayanıksız binalar yenilenmeli"

Görüşme sonunda Harada, İstanbul'daki yapılarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Benim kişisel izlenimim şu ki; yeni binalar depreme dayanıklı binalardır. Muhtemelen yıllar önce binalar depreme dayanıksız ve tehlikeli bir şekilde yapılmıştı. Bu binalar yenilenmeli. Bunlar benim kişisel fikirlerim."