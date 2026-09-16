Antalya'da restoran işletmecisini öldüren sanığa müebbet talebi - Son Dakika
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Antalya'da restoran işletmecisini öldüren sanığa müebbet talebi

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Antalya'da iş yeri sahibi Haluk Altın'ı (44) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Ceyhun Bulut (39) hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi. Sanığın ömür boyu hapisle cezalandırılması istenirken, hayatını kaybeden Altın'ın, 1969-1977 arasında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

ANTALYA'da eski Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın restoran işletmecisi oğlu Haluk Altın'ı (44) tabancayla vurup öldüren Ceyhun Bulut'un (39), ömür boyu hapsi istendi.

Olay, 14 Eylül 2025 saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhun Bulut, kız arkadaşı ve arkadaşlarıyla daha önceden tanıdığı Haluk Altın'ın işlettiği restorana gitti. Burada taraflar arasında tartışma yaşandı. Bulut ve beraberindekiler restorandan ayrıldı. Bir süre sonra kız arkadaşıyla restorana dönen Bulut ile Altın arasında yeniden tartışma çıktı. Yaşanan olayda Haluk Altın tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden ağır yaralanan Altın, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ceyhun Bulut gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Haluk Altın'ın, 1969-1977 yılları arasında Trabzonspor forması giyen eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu belirtildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, tutuklu Ceyhun Bulut hakkında 'Kasten öldürme' ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından iddianame hazırladı. İddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede yer verilen otopsi raporunda Haluk Altın'ın vücudunda 3 ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 çıkış yarası bulunduğu, yaralanmaların tamamının öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Altın'ın ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanamadan kaynaklandığı bildirildi. Savcılık, dosyadaki delilleri birlikte değerlendirerek Ceyhun Bulut'un tartıştığı Haluk Altın'ı tabancayla karın bölgesinden 3 kez vurarak öldürdüğü değerlendirmesinde bulundu. Bulut'un ömür boyu hapsi istendi.

'15 DAKİKAYA GELİYORUM, KONUŞALIM'

İddianamede, olay gecesi Ceyhun Bulut ile birlikte olan kız arkadaşı Eda Ö. ifadesinde, arkadaşlarını bıraktıktan sonra Bulut'un, Haluk Altın'ı telefonla arayıp, 'Abi 15 dakikaya geliyorum, konuşalım' dediğini, telefonun hoparlörde olduğunu ve Altın'ın da 'Yalnız gel' karşılığını verdiğini söyledi. Bulut ile yeniden restorana gittiklerini belirten Eda Ö., Bulut'un kendisine, 'Sen arabada bekle, konuşup geleceğim' diyerek araçtan indiğini, bir süre sonra bağrışmalar duyduğunu, Haluk Altın'ın, 'Benim mekanıma böyle gelemezsin' dediğini söyledi. Çıkan tartışmanın ardından Bulut'un elinden silahın alınmaya çalışılması sırasında arbede çıktığını anlatan Eda Ö., ardından patlama sesi duyduğunu, kaç el ateş edildiğini hatırlamadığını ve Haluk Altın'ın 'Vuruldum' diye bağırdığını ifade etti.

'HALUK'U VURMA NİYETİM YOKTU'

Ceyhun Bulut ise savunmasında, restorana ikinci kez Haluk Altın'ın kendisini geri çağırması üzerine gittiğini ileri sürdü. Bulut, restorana geldiğinde Altın'ın kendisine hakaret ettiğini, ardından Haluk Altın ile iş yerinde bulunan 2 kişinin kendisini tekme ve yumruklarla darbettiğini iddia etti. Kaçarak otomobile yöneldiğini belirten Bulut, araca ulaştığında yaklaşık 4-5 yıl önce satın aldığı ruhsatsız tabancayı aldığını söyledi. Kendisini korumak amacıyla silaha yöneldiğini savunan Bulut, havaya ateş etmek istediği sırada Altın ve beraberindekilerin tabancayı elinden almaya çalıştığını, yaşanan boğuşmada silahın ateş aldığını öne sürdü. Bulut, savunmasında, "Benim Haluk'u vurma niyetim yoktu. Kendimi savunma amaçlı silaha yeltenmiştim" dedi. Savcılık ise Bulut'un önce hakarete uğradığı, ardından darbedildiği yönündeki savunmasına itibar etmedi.

Haluk Altın'ın ailesinin avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt, "Bu dosya benim için mesleğin de ötesinde. Maktul benim hem müvekkilim hem de yakın dostumdu. Kan dondurucu bu olay, sanığın elini kolunu sallayarak kendi arkadaşı olan maktulü öldürmek için işletmesine giderek gerçekleşmiştir. Maktul sadece mekanın saatten dolayı kapandığını söylemiş, sanık arabadan ruhsatsız silahı çıkartarak alkolün verdiği cesaretle maktulü üç el ateş ederek öldürmüştür. Amacı da öldürmektir. Tam 1 sene sonra iddianamenin düzenlenerek kasten öldürmeden açılması yerindedir. Ancak yanında silah taşıması mekana gitmesinde plan ve kurgu da vardır. Sanığın en ağır cezayı alması için verebileceğim tüm mücadeleyi maktulün eşi ve çocuğu adına yapacağım" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da restoran işletmecisini öldüren sanığa müebbet talebi - Son Dakika

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