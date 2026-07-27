Eski Tunceli Valisi Sonel ve 2 şüpheli Erzurum\'da ifade verdi

ERZURUM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu olan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile emekli polis memuru Gökhan Ertok şüpheli sıfatıyla Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gülistan Doku soruşturması kapsamında, tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in dijital materyalleri inceleme alındı. Sonel ile tutuklu koruma polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar detaylı bir şekilde incelendi. 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Kasten yaralama', 'Yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme' suçları kapsamında yapılan değerlendirme sonunda 23 Temmuz günü Ankara'da düzenlenen operasyonla E.E. ve S.K., Ankara'da gözaltına alındı.

Dijital materyallerin değerlendirilmesi sonucu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere tutuklu bulundukları cezaevlerinden alındı. Geniş güvenlik önlemi altında Erzurum Şehir Hastanesi'ne sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.