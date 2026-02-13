Eskişehir Belediyesi "Ortak Akıl ve Yol Haritası Çalıştayı" Düzenledi - Son Dakika
Eskişehir Belediyesi "Ortak Akıl ve Yol Haritası Çalıştayı" Düzenledi

13.02.2026 14:08  Güncelleme: 17:22
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen “Ortak Akıl ve Yol Haritası Çalıştayı”, kentin geleceğine ışık tutan kapsamlı bir buluşmaya sahne oldu. Çalıştaya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Buradan çıkacak fikirlerle; belediyelerin ve kamu kuruluşlarının bilime, meslek odalarına ve uygulayıcılara duyduğu saygıyla şehrimizin yol haritasını belirleyip, vakit kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Eskişehir’i geleceğe, dirençli bir şehir olarak hazırlamak zorundayız" dedi.

Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik oda başkanları, belediye bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

"Eskişehir'de hem belediyeler hem de kamu kuruluşları tarafından alansal bazda kentsel dönüşüm alanları ilan edildi"

Ünlüce konuşmasında, kentsel gelişimin yalnızca fiziksel dönüşümden ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Deprem öncesinde güçlü bir risk yönetimi, deprem sonrasında ise etkin bir kriz yönetimi şarttır. Ancak deprem öncesindeki riskleri iyi yönetemezsek, deprem sonrasındaki krizi de iyi yönetemeyeceğimiz açıktır. Eskişehir'de bugüne kadar hem belediyeler hem de kamu kuruluşları tarafından alansal bazda kentsel dönüşüm alanları ilan edildi. Ancak bugün geldiğimiz noktada ne Gündoğdu'da ne Küçük Sanayi'de, Bakanlık tarafından ilan edilen kentsel dönüşüm alanlarında kayda değer bir değişim sağlanabildi. Büyükşehir Belediyesi'nin sekiz mahalleyi kapsayan geniş alanında da somut bir ilerleme gerçekleşmedi. Kurumların yeterince adım atmaması ya da açılan davalar nedeniyle süreçler tıkanma noktasına geldi. Şu anda kentsel dönüşüm için bildiğiniz üzere Porsuk 1 ve Porsuk 2 projelerimiz devam ediyor. Gündoğdu'daki, Büyükşehir Belediyemize ait kentsel dönüşüm alanı ise tamamen bizim sorumluluğumuzdadır. Porsuk 1-2 bölgesinde imar planını yaptık; yatırımcı ile mülkiyet sahibi anlaşarak süreç ilerliyor. Gündoğdu'da ise imar planını hazırladık, mülkiyetleri yüksek oranlı muvafakatlerle hak sahiplerinden aldık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere orada 60 konutluk bir yapı stoğu vardı. Yakın zamanda 111 konut, 4 iş yeri ve bir kreşimizin ihalesi tamamlandı ve inşaata başlandı. Ayrıca vergi dairesinin karşı tarafında kalan alanda 800'ün üzerinde konutluk büyük bir proje daha hayata geçirilecek. Ancak bu yeterli mi? Elbette yetmez. 1999'dan sonra Eskişehir'de çok sayıda yeni bina yapıldı. Yeni bina stoğu açısından görece iyi bir durumdayız. Fakat İnşaat Mühendisleri Odası ile yaptığımız çalışmalarda 52 bin bina hızlı bir şekilde incelendi ve ortaya pek de iç açıcı olmayan bir tablo çıktı. Burada hem geçmiş dönem başkanlarımıza hem de mevcut yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 5 bin binanın çok hızlı bir şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. 10 bin bina için de acil dönüşüm ihtiyacı söz konusu. Bunun yanı sıra hasarlı olabilecek çok sayıda bina bulunuyor. Artık kaybedecek zamanımız yok."

"Buradan çıkacak sonuçlarla birlikte şehrimizin geleceği adına önemli bir adım atmış olacağız"

Çalıştaya katılan herkese teşekkür eden ve çalıştayın önemine dikkati çeken Ünlüce, şunları söyledi:

"Bugün yapılacak görüşmelerin ardından Eskişehir'in kentsel dönüşüm strateji belgesini hazırlayacak yol haritasının belirlenmesidir. Bu nedenle bugün gerçekten tarihi bir gündür. Toplantılar uzun sürebilir; ancak akşama kadar katkı sunarsanız çok memnun oluruz. Buradaki her sese, her görüşe ihtiyacımız var. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bugünün, Eskişehir'in kentsel dönüşümünde bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Buradan çıkacak fikirlerle; belediyelerin ve kamu kuruluşlarının bilime, meslek odalarına ve uygulayıcılara duyduğu saygıyla şehrimizin yol haritasını belirleyip, vakit kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Eskişehir'i geleceğe, dirençli bir şehir olarak hazırlamak zorundayız. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyor, iyi ki geldiniz diyorum. Buradan çıkacak sonuçlarla birlikte şehrimizin geleceği adına önemli bir adım atmış olacağız."

Ahmet Kapanoğlu da, kent yönetiminde katılımcılığın önemine dikkati çekerek, "Çalıştayımızdan çıkacak sonuçların şehrimize yeni ufuklar kazandıracağına ve Eskişehir'in, depreme dirençli şehirler konusunda ülke genelinde ilham vereceğine inanıyoruz. Daha dirençli bir şehir için topyekün ve vakit kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Bu yolda sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından "Kentsel Dönüşümün Boyutları ve Arayışlar" başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Alper Çabuk'un üstlendiği panelde; Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, Orhan Sarıaltun ve Erdoğan Balcıoğlu, kentsel dönüşümün teknik, sosyal ve ekonomik boyutlarını ele aldı. Panelde, afetlere dirençli yapılaşma, planlama ilkeleri ve sürdürülebilir kentleşme konuları üzerinde duruldu.

Panel sonrasında katılımcılara Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmaları hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: ANKA

