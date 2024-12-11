Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Liderler Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Liderler Zirvesi'ne Katıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Almanya'nın Karlsruhe kentinde düzenlenen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvede toplu ulaşım, finansman ve yerel yönetimlerin gelişmeleri üzerine oturumlar gerçekleştirildi.

11.12.2024 14:19
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(ESKİŞEHİR)- CEMR Siyasi Komite üyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Almanya'nın Karlsruhe kentinde düzenlenen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Avrupa'daki en büyük yerel ve bölgesel yönetim organizasyonu olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin (CEMR) düzenlediği Liderler Zirvesi, Almanya'nın Karlsruhe kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çağrı Özeçoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız katıldı.

CEMR Liderler Zirvesi'nde, toplu ulaşım ile ilgili yeni gelişmeler, finansman yöntemleri, veri ve planlama, sorunlar ve çözüm yolları üzerine oturumlar yapıldı.

Zirve kapsamında Başkan Ayşe Ünlüce ve Yürkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Suat Yıldız, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Genel Sekreteri Mathieu Mori ile görüştü.

Heyet, YBKY tarafından Türkiye'de yerel yönetimlerdeki gelişmeleri izlemek için yürütülen yol haritası misyonu ve konsey ile yapılabilecek somut iş birlikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Liderler Zirvesi'ne Katıldı - Son Dakika

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