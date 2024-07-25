Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Burhaniye Kitap Fuarı'nda konuştu

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Burhaniye 5. Kitap Fuarı'nda "Yerelden İktidara" başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

"Bin Yıllık Tarihten, Bin Yıllık Kitaba" temasıyla düzenlenen Burhaniye Kitap Fuarı'nın beşincisi edebiyat, sanat, yazarlar, gazeteciler ve siyasilerin katılımı ile kapılarını açtı. Fuar açılışının ardından "Yerelden İktidara" söyleşisi, moderatör ve fuar koordinatörü Sinan Karahan tarafından yapıldı. Söyleşinin konuşmacıları ise Başkan Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın oldu.

Etkinlikte katılımcılara seslenen Başkan Ünlüce, şunları dile getirdi:

"Bu güvenle asla şımarmayacağız"

"Çok değerli Burhaniyeliler, size Eskişehir'den kucak dolusu sevgi getirdim. 1999'da Yılmaz Büyükerşen Hoca'mız göreve gelmeden önce Eskişehir aslında merkez sağın kalesi gibiydi. 1999'dan sonra Eskişehir demokrat belediyecilikle, halkçı belediyecilikle tanıştı. O kadar güzel karşılık gördü ki, bir noktadan sonra daha önceden emanet verilen oylar yavaş yavaş kalıcı olmaya başladı. Bu yıl yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde biz o 25 yıllık Eskişehir'de yaşanan dönüşümün sadece şehircilik anlamında bir dönüşüm olmadığını gördük. Bu dönüşüm sosyal anlamda da, siyasi anlamda da, kültürel anlamda da olmuş ve çok büyük bir oy farkıyla Eskişehir'de seçimlerini kazandık diyebilirim. Şunu belirtmek isterim ki; biz bu güvenle asla şımarmayacağız, bunu asla ego yapmayacağız."

Başkan Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin hafızasını yaşatmak için birçok projeye imza attığını belirterek, "İpek Böcekçiliğini Geliştirme" projesi hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Ünlüce, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde de Sakarı Vadisi'ne İpek Köyü kuracağız"

"Eskişehir eski kadim ipek yolu üzerindedir ancak tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de ipek böcekçiliği zamanla çeşitli nedenlerden öldürülmüş, yok edilmiş. Biz kentin hafızasına bir saygı duruşu olması için dut fidanları yetiştirmeye başladık. Çıkan kozalardan ipek üretiyoruz. Sonra kendi atölyelerimizde dokuma tezgahlarımızı kurduk. Kadınlarımıza kurs vermeye başladık. Elde ettiğimiz ipekleri Eskişehirli kadınlarımız hünerli elleriyle dokumaya başladı. Bizim için projelerde en önemli unsur sürdürülebilir olması. Önümüzdeki günlerde de Sakarı Vadisi'ne İpek Köyü kuracağız. Bu köyde üretilen ipek şallar, örtüler eminim birkaç yıl sonra çoğumuzun üzerinde olacak."

Orta Sakarya Vadisi'nde yürütülen zeytinciliği geliştirme projesi kapsamında zeytin hasadından elde edilen kaliteli ve doğal zeytinyağı, Eskişehir'in ilk yerleşim yeri ve tarihteki en eski ismi olan "Dorlion" markasıyla satışa çıktığını paylaşan Başkan Ünlüce, şu bilgileri verdi:

"Sakarı Vadisi topraklarımızda yüzyıllar öncesinde zeytincilik yapılmış, orada çeşitli endemik ağaçlar bulundu. 800-900 yıl öncesine ait ağaçlar var, biz bu ağaçların tescili için uğraşıyoruz şimdi. Burada zeytincilik yapıldığını keşfedince neden yapmayalım dedik ve orada zeytinciliğe başladık. Şehrimizin geçmişinde, belleğinde, hafızasında ne varsa unutulmuş olan, onu canlandırıp yolumuza devam etmek ve bu yola devam ederken de sürdürülebilir kılmak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Yılmaz Büyükerşen'den devralmanın kendisi için çok büyük bir gurur kaynağını olduğunu söyleyen Başkan Ünlüce sözlerini, şöyle tamamladı:

"Büyükerşen'in Eskişehir'de yarattığı kültür ve iklim bütün Türkiye'yi etkiledi"

"Eskişehir'de 25 yılım çeşitli sivil toplum kuruluşları gönüllü olarak geçti, son 8 yılım da ise Yılmaz Büyükerşen ile yakın çalışma imkanımız oldu. Yılmaz Büyükerşen gerçekten hocaların hocasıdır, ondan çok şey öğrendik. Eskişehir'de yarattığı kültür ve iklim bütün Türkiye'yi etkiledi. Eskiden seçim sonuçları açıklandığında kıyı şeridindeki şehirlerimiz kırmızı renkte olurdu. Anadolu'da da tek kırmızı şehir Eskişehir olurdu. Komşu illerimiz Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar geldi çünkü bu şehirlerimizde 'Eskişehir'e benzeyelim, Eskişehir gibi olalım' isteği doğdu. Yani Eskişehir her zaman ilham veren bir şehir oldu. Bu nedenle Eskişehir'i bugünlere getiren örnek olan Yılmaz Hoca'dan sonra başkan olmak benim için gurur verici."