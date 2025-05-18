Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Önemli İsimleri Ağırladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, aralarında eski Kültür Bakanı ve SODEV Onursal Başkanı Ercan Karakaş, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve gazeteci Özlem Gürses'in de bulunduğu isimleri ağırladı.

Ünlüce, eski Kültür Bakanı ve SODEV Onursal Başkanı Ercan Karakaş, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve gazeteci Özlem Gürses'in de aralarında bulunduğu isimleri makamında konuk etti.

Ziyarete, SODEV Başkan Vekili Ahmet Emin Avşar, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru da katıldı.

Ünlüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Cumhuriyetimizin değerlerini savunan, demokrasiye ve sosyal adalete inanan isimlerle bir arada olmaktan büyük onur duydum. Nazik ziyaretleri için tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, "Eskişehir'de her gelişimde sosyal demokrat belediyeciliğin örnek uygulamalarıyla karşılaşıyoruz. Ayşe Başkan bu mirası büyüterek sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Tanal, "Eskişehir, doğru belediyecilikle, bilimsel planlamayla, halkı merkeze alan bir anlayışla bugünkü yaşanabilir kent haline geldi. Özgür bir şehir, yeşili, Porsuk'u… Hayran kaldım" diye konuştu.

Gürses ise "Eskişehir'in her noktasını gezmeye çalışıyoruz. Haller Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştuk, söyleşi çok güzel geçti. Eskişehir'de olmaktan mutluluk duydum" dedi.