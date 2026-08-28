Ünlüce: Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmalıyız - Son Dakika
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Ünlüce: Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmalıyız

Ünlüce: Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmalıyız
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkılması ve birlik-beraberliğin korunması gerektiğini vurgulayarak, Atatürk ve şehitleri minnetle andı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün bizlere düşen görev; cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak geleceğimizi aynı inançla inşa etmek olmalıdır" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Ünlüce, mesajında şunları kaydetti:

"Bağımsızlık mücadelemizin şeref nişanesi 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümüne ulaşmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde emperyalizme karşı kazanılan bu şanlı mücadele, Türk Milletinin ve cumhuriyetimizin yeniden doğuşunu müjdelemiştir.

Tüm zorluklara ve yokluklara rağmen vatan toprağı düşmana çiğnetilmemiş, milletin kaderini bir kez daha milletin azim ve kararlılığı belirlemiştir.

Bugün bizlere düşen görev; cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak geleceğimizi aynı inançla inşa etmek olmalıdır.

"BAYRAĞIMIZ İLELEBET DALGALANACAKTIR"

Vatanımıza kastedenler ve aklından geçirenler bilmelidirler ki Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Bu topraklar üzerinde sonsuza kadar var olacak, ay-yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır.

Bu düşüncelerle 3 yıldan uzun süren, eşi görülmemiş bir mücadelenin sonucunda 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yılını kutluyor; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, canları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz ile tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ayşe Ünlüce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlüce: Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmalıyız - Son Dakika

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