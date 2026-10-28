Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, YBYK 51. Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, YBYK 51. Genel Kurulu'na katıldı

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, YBYK 51. Genel Kurulu\'na katıldı
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Konseyi YBYK 51. Genel Kurulu'na Türkiye Ulusal Heyeti üyesi olarak katıldı. Strazburg'daki toplantılarda yerel demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile demokratik gerileme risklerinin erken tespiti ele alındı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 51. Genel Kurulu'na Türkiye Ulusal Heyeti üyesi olarak katıldı. Strazburg'daki toplantılarda yerel demokrasinin güçlendirilmesi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün korunması ile demokratik gerileme risklerinin erken tespitine yönelik çalışmalar gündeme geldi.

Başkan Ünlüce, Türkiye Ulusal Heyeti üyesi olarak Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) 51. Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurul'da yerel demokrasinin güçlendirilmesi ve demokratik kurumların korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

DEMOKRATİK RİSKLERİN ERKEN TESPİTİ

Genel Kurul'un öne çıkan başlıklarından biri, yerel ve bölgesel düzeyde demokratik gerileme risklerini erken aşamada belirlemeyi amaçlayan "Yerel ve Bölgesel Demokrasiye İlişkin Risk Uyarı Panosu" raporu oldu. Avrupa Konseyi'nin "Avrupa için Yeni Demokratik Pakt" çalışmalarına katkı sunan rapor; yerel yönetimlerin özerkliği, mali bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, seçimlerin adilliği ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılımı gibi temel konuları ele alıyor. Çalışma, demokrasiye yönelik olası risklerin erken belirlenmesini ve gerekli önlemlerin geliştirilmesini amaçlıyor.

GENÇLERİN KATILIMI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DE GÜNDEMDE

Kongre'nin 2026-2031 dönemi öncelikleri kapsamında demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün yerel düzeyde güçlendirilmesi de değerlendirildi. Yerel yönetimlerin yetki ve kaynaklarla desteklenmesi, gençlerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konuları da oturumlarda ele alındı.

Kaynak: ANKA
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