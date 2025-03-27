Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Bayram Düzenlemesi

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatilini Eskişehir'de geçirecekler ve şehir dışından gelecek misafirler için turistik merkezlerin arife günü tüm gün, bayramın birinci günü ise saat 13.00 itibariyle açılacağını ve bayram boyunca açık olacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatilini Eskişehir'de geçirecekler ve şehir dışından gelecek misafirler için turistik merkezler, cadde otoparklar ve ulaşımda bir dizi düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Yetkililer, turistik merkezlerin arife günü tüm gün, bayramın birinci günü ise saat 13.00 itibariyle açılacağını ve bayram boyunca açık olacağını duyurdu. Ayrıca cadde otoparkları ve şehitlik otoparkının da bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini belirtildi.

Tesisler bayramın birinci günü saat 13.00 itibariyle bayram boyunca hizmet verecek

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sanat Sokağı ve Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Zuhal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, Sazova Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Sazova Masal Şatosu olmak üzere tüm turistik tesislerimiz arife günü açık olacaktır. Tesisler bayramın birinci günü saat 13.00 itibariyle bayram boyunca hizmet verecektir.

Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondollar arife günü dahil olmak üzere, bayramın 1, 2 ve 3'üncü günlerinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Şehitlik otoparkı ve cadde otoparkları da bayram boyunca ücretsiz olacaktır. Halk Ekmek büfelerimiz ise arife günü açık, bayram boyunca kapalı olacaktır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor merkezleri, Osmangazi Spor Sahası ve Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu da kapalı olacaktır.

Estram'da bayramın ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü 1 Nisan Salı günleri Pazar tarifesi uygulanacaktır. Otobüslerde, 80 numaralı hat hariç tüm hatlar bayram süresince pazar günü çalışma programına göre hizmet verecektir. 80 numaralı hat ise bayram süresince cumartesi günü çalışma programına göre sefer yapacaktır. Kırsal mahalle hatlarımız bayram süresince normal çalışma programlarına uygun olarak çalışacaktır. Dış ilçe hatlarımız ise bayramın 1, 2 ve 3'üncü günleri ilçe merkezlerinden saat 12.00'de kalkacak ve normal saatinde dönüş kalkışlarını yapacaklardır. Asri Mezarlık servislerimiz de 29 Mart Cumartesi gününden itibaren bayram boyunca hizmet verecektir.

Zabıta ve İtfaiye teşkilatımız bayram boyunca 7/24 görev başında olacak olup, zabıta ekiplerimize ALO 153 üzerinden, itfaiye ekiplerimize ise ALO 112 üzerinden ulaşabilirsiniz."