Eskişehir\'de Ücretsiz Spor Eğitimleri Başlıyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) ücretsiz düzenlediği çocuk ve yetişkin spor eğitimlerine ön kayıtlar, 7 Ekim Pazartesi günü saat 09.00'da başlıyor.

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın çocuklar ve yetişkinlerin spor yapabilmesi amacıyla ücretsiz düzenlediği "Çocuk ve Yetişkin Spor Eğitimleri" için geri sayım başladı. Sınırlı kontenjana sahip eğitimler için kayıtlar, 7 Ekim Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak. Yetişkinler için kayıtlar 'tesisler.eskisehir.bel.tr' adresi üzerinden çevrim içi, çocuklar için ise kayıtlar Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, Osmangazi Spor Sahası, Şirintepe Spor Merkezi'nde yüz yüze yapılacak.

Kayıtların tamamlanmasının ardından Gültepe Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nde yetişkinler için aerobik, fitness, halk oyunları, çocuklar için ise halk oyunları, hareket eğitimi branşlarında eğitimler verilecek.

Sütlüce Mahallesi'nde bulunan Şehit Tarkan Karaca Spor Merkezi'nde yetişkinler için fitness branşında, Şirintepe Spor Merkezi'nde aerobik, fitness, pilates, çocuklar için de tekvando, temel hareket eğitimi ve cimnastik branşlarında eğitimler gerçekleştirilecek.

Osmangazi Spor Sahası'nda da çocuklar için futbol, Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu'nda yine çocuklar için basketbol, hentbol, voleybol branşlarında eğitimler verilecek.

Yetkililer, eğitimlere ilişkin 0222 335 0 800 numaralı telefondan ya da @ebbsporeskisehir instagram hesabından detaylı bilgi alınabileceğini bildirdi.