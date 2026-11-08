Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 10 Kasım\'da \'Son Veda\' konserini verdi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Son Veda" adlı konser verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen "Son Veda" konserinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ve Cumhuriyet tarihindeki yerini müzik ve sahne anlatımıyla sanatseverlere aktardı. Orkestra Şefi Kıvanç Tepe yönetiminde gerçekleştirilen konserde, besteci Fahir Atakoğlu'nun eserleri Tepe'nin orkestra düzenlemeleriyle seslendirildi. Konserin metin yazarlığını Cennet Türker, sahne kurgusunu ise Şahan Gürkan üstlendi.

Sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konserde VOX Ankara Oda Korosu da yer aldı. Solistler Ercan Irmak (ney), Onur Altıparmak (piyano), Eda Bingöl Gürkan (soprano), Leyla Ceren Koç (mezzo-soprano) ve Şahan Gürkan (bariton) eserleri icra etti. Leyla Ceren Koç ve Şahan Gürkan'ın anlatıcılığını üstlendiği konserde, Ali Murat Erengül Mustafa Kemal Atatürk'ü, Leyla Ceren Koç Fikriye Hanım'ı, İpek İncekaş ise Zübeyde Hanım'ı canlandırdı. Orkestra, koro, solistler ve oyuncuların bir araya geldiği sahne kurgusuyla Atatürk'ün yaşamından kesitler izleyicilere aktarıldı. Konser, gecenin hazırlanmasında emeği geçen sanatçılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, orkestra şefi James Ross yönetiminde, piyanist Oxana Shevchenko'nun solistliğinde gerçekleştireceği konserle sanatseverlerle buluşacak.