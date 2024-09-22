Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası\'ndan Büyüleyici Sezon Açılış Konseri

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası'nın, orkestra şefi Ender Sakpınar yönetiminde ve solist Gökhan Aybulus ile birlikte, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Sezon Açılış Konseri" sanatseverlerden tam not aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın "Sezon Açılış Konseri"ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konserin başında orkestra şefi Ender Sakpınar sanatseverler için konuşma yaptı. Konuşmasında geceye yoğun programı nedeniyle katılamayan Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin dinleyicilere ithaf ettiği yazısını okuyarak başladı. Kentin kültür sanat hayatına büyük katkı sağlayan EBB Senfoni Orkestrası'nın öneminden bahseden yazı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin ilk yarısında Chopin'in No.1 mi minör konçertosu seslendirildi. Dinleyicilerin bitmeyen alkışları üzerine Gökhan Aybulus sahneye tekrar gelerek bis yaptı. Yaptığı konuşmasında "Rahmaninov'un piyano için çaldığı son eser. Bu eseri bugün çalmak istememin bir diğer sebebi de çok kısa zaman önce çok sevdiğimiz bir hocamızı kaybettik. Levent Kılıç çok değerli bir fotoğraf sanatçısıydı. Ben, kendisini tanımaktan her zaman onur duydum" dedi.

Çaykovski'nin şan ve piyano için yazdığı ve Rahmaninov'un piyano için düzenlediği "Lullaby" (Op.16, No.1) isimli eserini, Levent Kılıç anısına çalan sanatçı, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Bitmeyen alkışların sonunda tekrar sahneye gelen Gökhan Aybulus ikinci kez bis yaptı. Schubert'in Serenade eserini çalarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.

Konserin ikinci yarısında EBB Senfoni Orkestrası Mozart'ın Senfoni No.40 sol minör eserini seslendirdi. Büyük alkış alan orkestra ve orkestra şefi Ender Sakpınar seyircileri selamlayarak sahneden ayrıldı. Geceye katılanlar arasında Orgeneral İsmail Güneykaya, Tümgeneral Ertunç Ertufanlı, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ve eşi Semra Arslan da vardı. Sanatseverlerden tam not alan açılış konseri, plaket takdimiyle sona erdi.