Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Spor Kampüsü" Projesini Hayata Geçiriyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), "2026 Eskişehir Yılı" vizyonu kapsamında "Spor Kampüsü" projesini hayata geçiriyor. 5 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacak tesis, 17 farklı spor branşı ile Eskişehirlilere hizmet verecek.

Eskişehir'in merkezinde Emniyet Müdürlüğü karşısında EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tadilat süreci devam eden modern Spor Kampüsü'nde çalışmalar sürerken, projenin yüzde 60'ı tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Vekili Recai Erdir ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Tezcan Al'dan bilgi aldı.

17 branş tek çatı altında

Toplam 5 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacak Spor Kampüsü, yaklaşık 17 farklı spor branşını bir araya getirecek. Modern fitness, spinning ve pilates salonlarının yanı sıra basketbol ve voleybol gibi takım sporları ile zeka oyunlarına da ev sahipliği yapacak kompleks, her yaştan Eskişehirliye hitap edecek. Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlı vatandaşlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verecek kampüs, sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda sosyal bir yaşam merkezi olarak da öne çıkacak.

Sosyal alanlar da düşünüldü

Proje çerçevesinde vatandaşların keyifli zaman geçirebileceği kafeterya alanı da yer alacak. Aileler ve veliler için dinlenme ve sosyalleşme imkanı sunacak bu alan, kampüsü cazip bir buluşma noktası haline getirecek.

Toplu taşımanın önemli unsurlarından tramvay duraklarına yakın konumda yer alan Spor Kampüsü, kolay ulaşım avantajıyla dikkati çekiyor. Bu yönüyle hem spor yapmak isteyenler hem de aileler için erişilebilir bir merkez olacak. Tamamlandığında kentin spor ve sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek olan Spor Kampüsü, kentin dinamik yapısını daha da güçlendirecek.

Engelli bireyler de unutulmadı

Büyükşehir Belediyesi, sporu herkes için erişilebilir kılma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Spor Kampüsü projesinde engelli bireyleri de unutmadı. Modern tasarımı ve kapsayıcı yapısıyla dikkati çeken kampüste, engelli bireyler de fitness alanlarında yararlanacak. Spor Kampüsü, Eskişehir içerisinde, bedensel ve zihinsel engelli bireylerin güvenli ve konforlu şekilde spor yapabilmeleri için fitness alanlarında, antrenörler eşliğinde eğitim programları uygulanacak. Böylece katılımcıların hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması hem de sosyal hayata daha aktif katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Eskişehir'de bir ilk: Padel Kortu hayata geçiriliyor

Tenis ve squash sporlarının dinamiklerini bir araya getiren, tempolu ve eğlenceli yapısıyla öne çıkan padel sporu, Eskişehir'de ilk kez Spor Kampüsü içerisinde yerini alıyor. Kurulacak padel kortu, kentte bu branşın oynanacağı ilk alan olacak. Böylece Eskişehir, modern ve dünyada hızla yayılan bu yeni raket sporuyla tanışmış olacak. Kısa sürede büyük ilgi görmesi beklenen padel, hem kolay öğrenilebilir yapısı hem de yüksek tempolu oyunu sayesinde her yaştan sporseverin ilgisini çekiyor. Kapalı alan içerisinde oynanan ve cam duvarlarla çevrili özel kortlarda gerçekleştirilen bu spor, Eskişehir'de spor çeşitliliğine yeni bir soluk getirecek.

Spor Kampüsü'nde yer alacak padel kortu ile birlikte, vatandaşların hem yeni bir spor dalını deneyimlemesi hem de sosyal ve aktif bir yaşam tarzına yönelmesi hedefleniyor.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Ünlüce, şunları söyledi:

"Hep birlikte daha güçlü bir Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz"

"2026 Eskişehir Yılı vizyonumuz doğrultusunda kentimize değer katacak projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün incelemelerde bulunduğumuz Spor Kampüsü, sadece bir spor alanı değil; her yaştan vatandaşımızın bir araya geleceği modern bir yaşam merkezi olacak."

Eskişehir'de sağlıklı yaşamın yeni adresini oluşturuyoruz. Sporun, dayanışmanın ve enerjinin buluştuğu bu merkezle şehrimizin dinamizmini daha da artıracağız. Amacımız; daha sağlıklı, daha hareketli ve daha mutlu bir Eskişehir. Bu kampüsün, şehrimizin enerjisine enerji katacağına yürekten inanıyorum. Hep birlikte daha güçlü bir Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz."