Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yollardaki gece mesaisini tamamlıyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yollardaki gece mesaisi 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi yarın tamamlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Gece çalışmalarımızdan çok olumlu dönüşler aldık. Hemşehrilerimizin yaşamını her alanda kolaylaştıracak uygulamalara devam edeceğiz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi trafiğin aksamaması için 'Şehir Uyurken Büyükşehir Mesaide' sloganıyla 2 Temmuz'da yollarda başlattığı gece mesaisi, 26 Ağustos'ta tamamlanıyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gece yürüttüğü asfalt onarım ve yenileme faaliyetlerinde 22 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol yapımının tamamlandığı bölgelerde Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de gece mesaisi kapsamında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şerit ve çizgi boyama çalışmaları yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, şunları kaydetti:

"Güzel şehrimizin yaşam kalitesini arttırmak için üstyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kent merkezi ve kırsalda yollarımızı daha güvenli hale getirmek için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Özellikle kent içi trafikte ana arter dediğimiz bölgelerde yapılacak yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının trafiği aksatmaması çok önemli bir konuydu. Bunu önceliğimiz olarak belirledik ve ekiplerimize de kolaylık sağlayacak şekilde gece mesaisini 2 Temmuz'da başlattık. Böylece çalışanlarımız için 150 dereceye kadar ulaşan sıcak asfaltın serim çalışmaları daha kolay hale geldi. Şehir uyurken Büyükşehir olarak mesaimizi sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdük. Bu süreçte özellikle çalışma yaptığımız bölgelerdeki kıymetli hemşehrilerimin anlayış ve sabrı için çok teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi gece mesaisini hızla tamamlayarak sorunsuz ve güvenli bir ulaşım ağı hedefliyoruz. Ayrıca şehrimizin dört bir yanında planlanan gündüz çalışmaları sürecek. Kent merkezi ile kırsalda emekçilerimizin alın teriyle, şehrimize değer katacak çalışmalara ve hemşehrilerimizin yaşamını her alanda kolaylaştıracak uygulamalara aralıksız devam edeceğiz."