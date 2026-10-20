Eskişehir\'de 3 bin 13 belediye çalışanına yüzde 26 zam yapıldı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle 3 bin 13 çalışanın ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeye gidildi. Sözleşme kapsamında yüzde 26 zam yapılırken en düşük maaş, yüzde 27 vergi dilimine göre 61 bin 863 lira olarak belirlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu iş sözleşmesi sürecini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve Belediye-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, 2026 Eskişehir Yılı'na özel anlam taşıyan yüzde 26 zam oranını içeren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Kefeli, Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESPARK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Engin Ak, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

"EMEKLERİNİZ ÇOK KIYMETLİ"

Başkan Ayşe Ünlüce, toplu iş sözleşmesi sürecinde hem belediye bütçesini hem de çalışanların emeğini gözeterek ortak bir noktada buluşmaya gayret ettiklerini belirtti. Ünlüce, "Büyükşehir Belediyemiz ve ESKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte 3 bin 13 kişiyi kapsayan bir sözleşme imzalıyoruz. Umuyorum ki bundan sonraki sözleşmelerimizde de emeğin değer gördüğü, siz değerli yol arkadaşlarımızın bütün çalışmalarının kıymet gördüğü sözleşmeler nasip olur" dedi.

2026 Eskişehir Yılı'nın kent için taşıdığı özel anlamı sözleşmeye de yansıttıklarını belirten Başkan Ünlüce, "Özellikle 2026 Eskişehir Yılı'nda, 26 rakamını göz önünde bulundurarak bir toplu iş sözleşmesi imzalamak bizlere kısmet oldu. O nedenle sözleşmede emeği geçen genel sekreterimize, genel müdürümüze, değerli yönetim kurulu başkanımıza, sendika başkanımıza, temsilcilerine ve iş yeri temsilcilerimize; çaba gösteren ve belediyeyle, siz değerli arkadaşlarımız arasında o güzel köprüyü kuran herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikte çalışıyoruz. İyi ki bu şehri hep beraber güzelleştiriyoruz" diye konuştu.

Belediye çalışanlarının Eskişehir'in gelişiminde ve güzelleşmesinde büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Ünlüce, çalışanlara teşekkür etti. Ünlüce, "Arkadaşlar, bu şehrin her sokağında, her caddesinde, her mahallesinde sizlerin alın teri, emeği var. Toplu sözleşmemizle beraber yine her zaman olduğu gibi hep birlikte, güzel Eskişehirimiz için çalışmaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SENDİKADAN BAŞKAN ÜNLÜCE'YE TEŞEKKÜR

Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Kefeli de toplu iş sözleşmesi sürecinin karşılıklı müzakere ve ortak akılla başarıyla sonuçlandığını belirterek, çalışanların haklarını korumak ve ekonomik güvencelerini güçlendirmek adına yapılan anlaşmanın önemine dikkati çekti. Sözleşmenin yalnızca bir imzadan ibaret olmadığını vurgulayan Kefeli, şunları söyledi:

"Eskişehir halkına hizmet etmek için en ön safta çalışan işçi kardeşlerimizin hak ettikleri refah payını, adil çalışma şartlarını ve ekonomik güvencelerini, uzlaştığımız bu sözleşmeyle taahhüt altına aldık. ?Süreç boyunca işçinin sesine kulak veren, emeğe değer veren ve yapıcı yaklaşımlarını esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyoruz."

"HERKESE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli ise imzalanan sözleşmenin tüm emekçiler için hayırlı olmasını temenni ederek, şöyle konuştu:

"Toplu iş sözleşmesi sürecinde, ülkemizin mevcut ekonomik koşullarını da göz önünde bulundurarak tüm imkanları zorlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye, şahsında tüm bürokratlarımıza ve bu sürece büyük emek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sözleşmenin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Başkan Ayşe Ünlüce ile Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli tarafından imzalandı.

2026 ESKİŞEHİR YILI'NDA YÜZDE 26'LIK ZAM

Sözleşme kapsamında çalışanların ücretlerinde, sosyal haklardaki iyileştirmelerle birlikte yüzde 26 oranında artış sağlandı. Yeni sözleşmeyle en düşük maaş yüzde 27 vergi dilimine göre 61 bin 863 olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü'nde görev yapan toplam 3 bin 13 çalışanı kapsayan sözleşme, 2026 Eskişehir Yılı'nın simgesi olan 26 rakamına gönderme yapan zam oranıyla da dikkat çekti.