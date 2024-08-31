Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni düzenlendi

Eskişehir\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni düzenlendi

Eskişehir'de protokol üyeleri, Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy himayesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni'nde buluştu.

31.08.2024 09:46
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Eskişehir'de protokol üyeleri, Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy himayesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni'nde buluştu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Reşadiye Camisi İmam Hatibi Sefa Cambaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftü Yardımcısı Faruk Latifoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için dua etti.

Vali Aksoy, eşiyle tebrikleri kabul ederek katılımcılarla bir araya geldi, masa ziyaretlerinin ardından misafirlerle pasta keserek bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Aksoy, Başkomutan Meydan Muharebesi'nde imkansızın başarılarak diğer milletlere örnek olacak bir zafere imza atıldığını, bu sayede egemenliğin ve bağımsızlığın ebediyen teminat altına alındığını söyledi.

Aksoy, 30 Ağustos 1922'de vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağının kanıtlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye tıpkı 102 yıl önce olduğu gibi ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik iç ve dış tehditleri bertaraf etmek konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir. Al bayrağımız semalarımızda özgürce dalgalansın diye verdiğimiz bu mücadele hiç bitmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Türkiye'nin ikinci yüzyılında hedeflerine ulaşması için millet olarak bize düşen en önemli görev birlik ve beraberlik içerisinde üstün bir azim ve gayretle çalışmaktır.

Bugün aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü. Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelinin gününü tebrik ediyorum. 30 Ağustos günü milletin ordusu olan ordumuzda Garnizon Komutanımız başta olmak üzere bir üst rütbeye yükselen ve terfii eden bütün subay ve astsubaylarımızı kutluyor, yeni rütbelerinde millet ve devlet için hayırlı hizmetler diliyorum."

Törene, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile önceki dönem milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Hüseyin Aksoy, Hülya Aksoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni düzenlendi - Son Dakika

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