Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.
Sivrihisar Adliye Sarayı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Mühendis Teğmen Berat Dönmez'in konuşmasıyla devam eden tören, Hasan Karacalar Ortaokulu öğrencisi Kübra Nur Demiray'in "30 Ağustos" şiirini seslendirmesiyle sona erdi.
Programa, Cumhuriyet Savcısı Köksal Yurduseven, daire amirleri, belediye meclisi üyeleri, askeri erkan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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