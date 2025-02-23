Eskişehir'de Altın Madenciliği Paneli: Sakarya Havzası'na Sahip Çıkma Çağrısı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, TEMA Vakfı ile Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Altın Madenciliğinin Eskişehir ve Sakarya Havzasına Etkileri" konulu panele katıldı. Başkan Ataç, "Sakarya Havzası'nı korumak için el birliği ile yola çıktık. Alpu Ovası'na termik santral yaptırmadığımız gibi bu havzamızda da doğamıza, sağlığımıza, toprağımıza zarar verecek maden çalışması yaptırmayacağız. Şehrimizin bugününe ve geleceğine kararlılıkla sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

TEMA Vakfı ile Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu iş birliğiyle "Sakarya Vadisi Yok Olmasın" sloganı ile düzenlenen "Altın Madenciliğinin Eskişehir ve Sakarya Havzasına Etkileri" konulu bir panel düzenlendi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ndeki panele Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Moderatörlüğünü Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray'ın yaptığı panelde TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Doğa ve Yaşam Platformu'ndan Filiz Fatma Özkoç, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan ve Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Sözcüsü Funda Öz Akcura konuşmacı olarak yer aldı.

"Bütün havzanın su kaynaklarını tüketecek"

Panelde yapılacak maden çalışmalarında Eskişehir'e etkilerinden bahsedildi. Sahnede sunum gerçekleştiren TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Bu madencilik projeleri sadece bir bölgeyi değil, özellikle akarsuların ve su varlıklarının etrafında yerleşim aldıkları için bütün havzanın su kaynaklarını tüketecek. O nedenle havza bazında bakılması gerekiyor" diye konuştu. Ataç ayrıca yaptığı sunumda, altın madenciliğinin çok büyük ölçeklerde çalıştığını ve uzun yıllar sürdüğünü belirterek Eskişehir'in yüzde 71'inde maden ile ilgili çalışmaların olduğuna dikkat çekti.

"Sakarya Havzası'nı korumak için el birliği ile yola çıktık"

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Zamanında büyük ova diye tescilledikleri Alpu ovasına termik santral yapmaya kalktılar. Ama sizler, bizler hep birlikte buna itiraz ettik. Senelerce mahkemelere başvurarak iptal ettirdik. Sıra Sakarya Havzası'na geldi. Sakarya Havzası'nı korumak için el birliği ile yola çıktık. Alpu Ovası'na termik santral yaptırmadığımız gibi bu havzamızda da doğamıza, sağlığımıza, toprağımıza zarar verecek maden çalışması yaptırmayacağız. Şehrimizin bugününe ve geleceğine kararlılıkla sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ben bugüne kadar burada emeği olan TEMA Vakfı'na, sivil toplum kuruluşlarına ve siz Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen panele katılan diğer protokol üyeleri de Eskişehir'e ve çevresine zarar verecek herhangi bir çalışmaya karşı olduklarını belirtti.