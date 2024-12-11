Eskişehir\'de Arama Kurtarma Projesi Akreditasyonu

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Eskişehir'de, afet ve acil durumlara yönelik müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla Vali Hüseyin Aksoy koordinesinde yürütülen Eskişehir Arama Kurtarma Ekipleri Projesi'nin akreditasyon programı gerçekleştirildi.

Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Aksoy, afetlerin yıkıcı etkilerinin en aza indirilmesi ve toplumun güvenliğinin sağlanması için direnci yüksek bir sistem kurmanın ortak bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

Afetlere karşı daha dayanıklı şehir oluşturmayı amaçladıklarını belirten Vali Aksoy, "Afet riskini anlamak, risk yönetimini güçlendirmek, dirençlilik için risk azaltmaya yönelik yatırım yapmak ve afete hazırlık çalışmalarını etkili bir şekilde yönetmek bugünkü çabalarımızın temelini oluşturmaktadır. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde afet riskleri de artmaktadır. İşte bu noktada Organize Sanayi Bölgemizde oluşturulan arama kurtarma ekiplerimiz, sadece hızlı ve yetkin müdahalesiyle değil, aynı zamanda afetlere hazırlık ve risk azaltma konusunda da bir örnek oluşturacaktır." şeklinde konuştu.

Afet yönetiminin temel amacının insan hayatını kurtarmak olduğuna değinen Vali Aksoy, KOBİ'lerin ve OSB'lerin afetlere hazırlanarak, afetlerden daha az etkilenen bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan 6 Şubat depremlerinin bu alanlara müdahalenin sadece kamu personeliyle yapılmasının yeterli olamayacağını göstermiştir. Bu nedenle ilimizde veya ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelebilecek olan afet ve acil durumlara yönelik müdahale kapasitesini artırılması amacıyla valiliğimiz koordinasyonunda Eskişehir arama kurtarma ekipleri projesi haziran ayındaki toplantıyla eylül ayı itibarıyla faaliyete geçirilmiştir. Tamamen gönüllülük esaslı olarak bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda 41 işletmeden 28 firma gönüllü olarak bu projede yer almayı kabul etti. Bugün eğitimleri tamamlanan 20 firma ve 2 üniversitemizden 446 personele katılım belgelerini vereceğiz. Buradaki 446 gönüllü görünmez kahraman, şehrin kötü gün dostu olmuştur. Kendilerini kutluyorum."

Programda konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise 6 Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma ekiplerinin daha iyi organize olmasını sağlamak adına 100 bin arama kurtarma personeli hedefiyle bir proje başlatıldığını söyledi.

Programlara farklı kamu kurum ve kuruluşlardan katılımların olduğunu söyleyen Tatar, yaklaşık 102 bin kişiden oluşan arama kurtarma ordusunun kendileri için önemli bir güç olduğunu vurguladı.

302 farklı sektörden 5 bini aşkın kişinin AFAD'a akredite olduğuna değinen Tatar, şunları söyledi:

"Valimize çok teşekkür ediyorum, arama kurtarma ekiplerinin her yerde güçlü vaziyette olması bizleri gerçekten mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Biz, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü olarak, temennimiz ekiplere büyük afetlerde görev düşmemesidir. Ne yazık ki ülkemize baktığımızda böyle güzel bir coğrafyanın da karşılığında birtakım doğa kaynaklı afetlere rastlanıyor, bir yandan deprem, diğer yandan çığ, sel gibi farklı afetlere karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu hazırlıklar çok önemli."

Düzenlenen programda Eskişehir AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve ALPATA İdari İşler Direktörü Tuncer Ünalan da birer konuşma yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamlayan 20 firma ve 2 üniversiteden toplam 446 kişiye sertifikaları takdim edildi. Ayrıca, akredite olan sivil toplum kuruluşları AFED, İZ Derneği ve İHH Derneği'nden 91 ekip üyesine, Vali Aksoy tarafından akreditasyon armaları takıldı.

Vali Aksoy ve protokol üyeleri, program sonunda sergi salonunda yer alan arama kurtarma malzemelerini inceledi ve bahçede gerçekleştirilen beton kırma işlemini izledi.

Programa, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Erhan Demir ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak da katıldı.