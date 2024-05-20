Eskişehir'de Artan Sahipsiz Köpekler Tedirginlik Yaratıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Artan Sahipsiz Köpekler Tedirginlik Yaratıyor

Eskişehir\'de Artan Sahipsiz Köpekler Tedirginlik Yaratıyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde son aylarda sayıları artan sahipsiz köpekler, özellikle yaşlıları ve çocukları tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri, köpeklerin toplatılmasını istiyor. Sahipsiz köpeklerin mahallede genç yaşlı, kadın erkek, çocuk, herkes için tehlike oluşturduğunu belirten sakinler, barınak yapılmasını talep ediyor.

20.05.2024 14:51
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde son aylarda sayıları artan sahipsiz köpekler, özellikle yaşlıları ve çocukları tedirgin ediyor.

75. Yıl Mahallesi sakinleri, zaman zaman insanlara saldıran, kaldırım ve parklarda tehlike oluşturacak şekilde dolaşan köpeklerin toplatılmasını istiyor.

Mahalle sakinlerinden Özlem Apaydın, AA muhabirine, 14 yıldır bölgede yaşadığını, son yıllarda sahipsiz köpeklerden dolayı çocukların sokağa çıkamadığını söyledi.

Yaşanan sorun nedeniyle okula giden çocuklarına servis tutmak zorunda kaldığını belirten Apaydın, şöyle devam etti:

"Ortaokula giden kızım için 8 senedir servis ücreti ödüyorum. Bir kızım daha var, ona da servis tutmak zorundayım. Ortaokula bisiklete binip gidebilir aslında ama köpekler olduğu için hiçbir çocuğumuz bakkala, markete gidemiyor. Oyun alanı diye bir şey yok. Gezdiğinizde görebilirsiniz, hiçbirinde çocuk yok. Çünkü köpek var orada, onlar yatıyorlar, oynuyorlar, boğuşuyorlar. Biz çocuğumuzu götürürsek, orada beklersek 5 dakika oynar. Mahallenin her yeri oyun alanı ama oralarda köpekler yatıyor."

Apaydın, sahipsiz köpeklerin mahallede genç yaşlı, kadın erkek, çocuk, herkes için çok önemli bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Köpeklerin kendilerine ve komşulara zarar verdiğini anlatan Apaydın, "Adam işten gelmiş, yemek yiyip geri gidecekmiş fakat 15 köpek arasına almış, zor çıkmış. Mahallemizde köpeklerle ilgili çatışma çok olduğu için kimse kimseye bir şey demiyor, müdahale etmiyor, herkes sessiz kalıyor. Tek isteğimiz barınak yapılması." dedi.

"Belli bir alan yapılırsa daha iyi olur"

Zehra Üstün de sahipsiz köpek yoğunluğu nedeniyle gündelik hayatlarının aksadığını dile getirdi.

Önceki yıllarda köpeklerin bir çocuğu ısırdığını aktaran Üstün, bu olaydan sonra hayvanların toplatılması için ilgili kurumlara başvurduklarını bildirdi.

Köpekler yüzünden herkesin tedirgin olduğuna dikkati çeken Üstün, şunları kaydetti:

"Sahipsiz köpeklerden dolayı çok şikayetçiyiz. Geçen sene benim yaşadığım apartmanın önünde 3 kişi köpekler tarafından ısırıldı. ya köpeklere bakılsın ya da buradan götürülsün, başka çare yok. Dışarı çıkamıyoruz. Markete gidemiyoruz. Çocuklar okula yürüyerek, bisikletle veya motosikletle gidip gelemiyorlar. Buna bir an önce çare bulunmalı. Belediye gelsin ya bir kulübe yapsınlar ya da köpekleri götürsünler."

Güllü Güleç ise sahipsiz köpeklerin insanlarla iç içe olmaması, yaşayabilecekleri alanların belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Mahallelerine başka yerlerden köpeklerin getirilip bırakıldığını öne süren Güleç, "Belli bir alan yapılırsa daha iyi olur. En azından yardım edecek insan, belli bir alan olursa daha iyi yardım eder. Mesela ben hazırladığım belirli bütçeyle oraya yardımımı yaparım ama neden kıyıya köşeye, ağaçların, elektrik direklerinin altına yemeğimi dökeyim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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