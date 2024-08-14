Eskişehir'de bıçaklı saldırganın kurbanları korku dolu anları anlattı - Son Dakika
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Eskişehir'de bıçaklı saldırganın kurbanları korku dolu anları anlattı

Eskişehir\'de bıçaklı saldırganın kurbanları korku dolu anları anlattı

Eskişehir'de sokakta rastgele bıçaklayan saldırganın kurbanları, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Yaralılardan biri, bıçak darbesinin bir santim daha derin olması durumunda hayatını kaybedebileceğini belirtti.

14.08.2024 17:35
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ESKİŞEHİR'de tutuklanan bıçaklı saldırgan Arda Küçükyetim'in (18) sokakta rastgele bıçakladığı ve hastanede tedavi gören yaralılar, yaşadıkları korkuyu anlattı. Yaralılardan 1 çocuk babası Cumali Özemek (57), boynundan bıçaklandığını ve kesinin yarım santim daha derin olması durumunda hayatını kaybetme riski olduğunu belirterek "Doktor, eğer yarım santimetre daha kesilmiş olsaydı sen ölürmüşsün, şanslıymışsın diyor" dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek, maskeli, kasklı ve çelik yelekli olarak çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda Küçükyetim, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklandı. Olayın ardından şüpheli Küçükyetim'in bıçakla yaraladığı Metin Korkmaz (64), Cumali Özemek, Tevfik Arslan (71), Naşit Özyürek (87), Cemal Altıntaş (51) ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan Naşit Özyürek'in (87) tedavisi Şehir Hastanesi'nde sürerken, Cemal Altıntaş tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Halen hastanede tedavi gören diğer yaralılar ise yaşadıkları dehşeti anlattı.

'KANAMAMI ZOR DURDURDULAR'

Saldırıda boynundan yaralanan ve Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren Metin Korkmaz, bıçaklı saldırganı uyardığı için kendisinin de bıçaklandığını söyledi. Cami bahçesindeki çay içerden elinde bıçakla saldırganın geldiğini anlatan Korkmaz, "Bir tanesi koşarak geldi, birini bıçakladı. İkincisini de bıçaklayacaktı o kaçtı. Geldi önümde düştü, 'Ya yapma ayıptır' dedim, bana dönerek 'Sana ne' dedi. Bana da vurdu, sonra gitti. Önümde bir kişi vardı, onu göbeğinden, diğerini ise kalçasından bıçakladı. Ambulans geldi, beni hastaneye getirdi. Olay sırasında can pazarı yaşandı, yaklaşanı bıçaklıyordu. Şaşırmayı geçtim, korktum bile. Kafasında kask ve yelekle motosikletliler gibiydi. Saldırı beklemiyorduk, beklesek en azından bir sandalye alır adama vururdum. Yere düşen adamı bıçaklayacaktı sırtından. Ben 'Ayıptır' falan deyip uyarınca, onu bıraktı bana geldi işte. Bastı bıçağı gitti" dedi. Hastanede boynundan aldığı bıçak yarası nedeniyle kanamayı güçlükle durdurulduğunu ifade eden Korkmaz, "Kanamamı zor durdurdular. Ameliyat yaptılar, şimdi iyiyim. İki gündür yatıyorum, iki gün daha yatacaksın diyorlar. Saldırgan, 18-20 yaşındaymış, tutuklanmış ama ne yapayım. Şikayetçi oldum, bu duruma geldikten sonra" diye konuştu.

'ADAMI GÖRÜNCE TERÖRİST ZANNETTİM'

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan bir çocuk babası Cumali Özemek ise bıçaklı saldırganı kafasında kast ve çelik yelekli olarak gördüğünde 'terörist' zannettiğini söyledi. Saldırganın boynundan yaraladığı Özemek, kesinin yarım santim daha derin olması durumunda hayatını kaybetme riski olduğunu belirterek, "Caminin bahçesinde oturup, arkadaşlarla çay içiyordum. Oradan birisi geldi, elinde döner bıçağı gibi bir bıçağı sallayarak geliyordu. Boğazıma vurdu bıçağı. Durup, dururken kimsenin suçu yok. Kasklı, kadın mı erkek mi belli değildi. Herkes telaşa kapıldı, birbirine girdi millet. Adamı görünce terörist zannettim. Anca terörist yapar böyle dedim. Şu anda çok iyiyim. Doktor, eğer yarım santimetre daha kesilmiş olsaydı sen ölürmüşsün, şanslıymışsın diyor" dedi.

'20-25 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA BIÇAK VARDI'

Yaralılardan Tevfik Arslan'ın da tedavisi Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Hayati tehlikesi olmayan Arslan, saldırganı elinde bıçakla gördüğünü belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Duvarın oradan genç bir çocuk geliyordu, bir baktım elinde bıçak. 20-25 santimetre uzunluğunda vardı. Bana doğru gelince tuttum ben ama yine de bıçak 3-4 santimetre karnıma girdi. Tramvay durağının oraya girmiş, adamı arkasından bıçaklamış. Kaskı falan fark etmedim, yanımızdan geçiyordu. Orada arkadaşla konuşuyorduk biz. Şimdi iyiyim, şükür bir şeyim yok."

Kaynak: DHA

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