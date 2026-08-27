Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: Tutuklanan Şüpheli - Son Dakika
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Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı: Tutuklanan Şüpheli

Eskişehir\'de Bıçaklı Saldırı: Tutuklanan Şüpheli
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Seyyar satıcı İ.D.'yi bıçakla yaralayan A.K. tutuklandı. Olay Eskişehir Kumlubel Mahallesi'nde gerçekleşti.

ESKİŞEHİR'de seyyar satıcı olan İ.D.'yi (54), bıçakla yaralayan A.K. (52), tutuklandı.

Olay, dün Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcı İ.D., yanına gelen A.K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İ.D.'yi 3 bıçak darbesiyle yaralayan A.K., yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İ.D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan A.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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