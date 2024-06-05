Eskişehir'de çocuk tartışması kavgaya dönüştü: 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de çocuk tartışması kavgaya dönüştü: 3 kişi bıçakla yaralandı

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Eskişehir'de, Afgan uyruklu iki aile arasında çocuk tartışmasının büyümesi üzerine çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.06.2024 00:23
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ESKİŞEHİR'de, Afgan uyruklu iki aile arasında çocuk tartışmasının büyümesi üzerine çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan Afgan uyruklu iki aile arasında, çocukların oyun oynadıkları sırada birbirleriyle kavga etmeleri üzerine tartışma çıktı. Sözlü tartışma arbedeye dönerken Aghamir H. (27), Selami H. (20) ve Gülzamir H. (27), bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan Gülzamir H. ile ağır yaralı olduğu belirtilen Aghamir H. ve Selami H. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerince kavgaya karıştığı tespit edilen Noor Mohammed N. ile Nazar B. ise gizlendikleri bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili 3 şüphelin de arandığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Eskişehir\'de çocuk tartışması kavgaya dönüştü: 3 kişi bıçakla yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de çocuk tartışması kavgaya dönüştü: 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de çocuk tartışması kavgaya dönüştü: 3 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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