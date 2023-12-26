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Eskişehir'de firari hükümlü çatıda yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de firari hükümlü çatıda yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, elinde bıçakla çatıya çıktıktan sonra polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Eskişehir\'de firari hükümlü çatıda yakalandı
26.12.2023 - 22:25,
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde elinde bıçakla tek katlı evinin çatısına çıkan firari hükümlü, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Uğur Ç'nin (36) Vadişehir Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'ndaki evinde olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polisi gören Uğur Ç. elinde bıçakla tek katlı evinin çatısına çıktı. Uğur Ç'nin çatıdan inmemesi üzerine özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra sağlık ile itfaiye görevlileri yönlendirildi.

Müzakereci polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan inen firari hükümlü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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