Eskişehir\'de gençler geleceğin mesleklerine DİGEM ile hazırlanıyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), gençleri geleceğin mesleklerine hazırlıyor. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençleri odağına alan merkezde; yapay zekadan robotik kodlamaya, web geliştirmeden dijital pazarlamaya kadar pek çok alanda ücretsiz eğitim veriliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği (AB) finansmanı, UNDP ve TBB iş birliğiyle 2025 yılında hizmete açtığı DİGEM, gençleri teknoloji üretmeye teşvik ediyor. Merkez; özellikle ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) gençleri odağına alarak dijital beceriler kazandırmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor.

Eskişehir'de teknoloji ve dijital sanat alanlarına ilgi duyan gençlerin uğrak noktası haline gelen DİGEM bünyesinde piyasa değerleri yüksek olan nitelikli yazılım ve tasarım dersleri tamamen ücretsiz sunuluyor.

"30 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERDİK"

Merkezde yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Eğitimci ve Yazılım Mühendisi Yusuf Kenan Uğur, "Merkezimizde robotik kodlama, yapay zeka, oyun ve web geliştirme gibi yazılım alanlarının yanı sıra dijital pazarlama gibi farklı branşlarda da eğitimler veriyoruz. Eğitim modüllerimiz 15 ile 25 saat arasında değişiyor ve yaklaşık 1 ay sürüyor. Bugüne kadar 30 farklı ders verdik. Piyasa koşullarında yüksek meblağlarla sunulan bu eğitimleri belediyemiz bünyesinde tamamen ücretsiz olarak gençlere sunuyoruz. Başvuru yapmak isteyenler @ebbgenclik Instagram hesabını takip edebilir ve ebbgenclik.com adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler" dedi.

GENÇLERDEN BAŞKAN ÜNLÜCE'YE TEŞEKKÜR: "ESKİŞEHİR AI PROJESİNİ GELİŞTİRİYORUZ"

DİGEM'deki eğitim imkanlarından yararlanan kursiyerler de merkezin hem mesleki hem de sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Yaklaşık 6 aydır merkezde eğitim aldığını ifade eden bir kursiyer, yapay zeka alanındaki ilgisi sayesinde katıldığı DİGEM bünyesinde ciddi bir birikim kazandığını ve edindiği donanımla arkadaşlarıyla birlikte "Eskişehir AI" adını verdikleri yapay zeka projesi üzerinde çalışmaya başladıklarını dile getirdi.