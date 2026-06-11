Eskişehir'de Geniş Asayiş ve Trafik Denetimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Geniş Asayiş ve Trafik Denetimi

Eskişehir\'de Geniş Asayiş ve Trafik Denetimi
11.06.2026 02:55
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Eskişehir'de 500 kişinin katıldığı asayiş ve trafik denetimlerinde birçok ihlal tespit edildi.

Eskişehir'de kent merkezinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda şubeden 350 polisin görev aldığı denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Defterdarlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan 150 personel de katıldı.

Toplamda 500 kişinin görev aldığı huzur ve güven denetimlerinde, Vural Sokak, İsmet İnönü Caddesi, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi, Fabrikalar Caddesi ve Şahin Caddesi'nde faaliyet gösteren işletmeler ve çevresi kontrol edildi.

Ayrıca Kanlıkavak Parkı, Millet Bahçesi, Dede Korkut Parkı, Adalar Bölgesi, Savtekin Caddesi, Hat Boyu Caddesi, Köprübaşı Göksu Kavşağı, Haller Kavşağı, Ulus Anıtı, Genez Sokak gibi umuma açık birçok noktada denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 1827 kişinin kimlik kontrolleri yapılırken, 5 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Umuma açık 98 istirahat ve eğlence yerinde yapılan denetimlerde, 21 işletmede çeşitli ihlal ve eksiklikler tespit edildi.

Ayrıca gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 172 araç kontrol edilirken, 7 araca çeşitli trafik ihlallerinden toplamda 16 bin 311 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Kent merkezindeki birçok noktada eş zamanlı gerçekleştirilen denetimleri, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da yerinde takip etti.

Kaynak: AA

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