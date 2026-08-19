Güzin Büyükerşen, Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen (78) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Özgür Özel ve çok sayıda siyasetçi katıldı.
Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Recep Tunahan GÜLER
(ESKİŞEHİR) - Önceki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.
Önceki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen, dün hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Güzin Büyükerşen'in cenaze namazı öğle namazına müteakip, Eskişehir'deki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılındı.
Cenazeye YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yılmaz Büyükerşen, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcıkları Utku Çakırözer ve Yaşar Tüzün, YENİ Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz katıldı.
Güzin Büyükerşen, namazın ardından Esentepe Mezarlığı'na defnedildi.
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