Eskişehir'de Hapis Cezalı 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Hapis Cezalı 2 Hükümlü Yakalandı

Eskişehir\'de Hapis Cezalı 2 Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü jandarma ve emniyet ekiplerince yakalandı.

26.11.2024 15:16
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Eskişehir'de yargılandıkları davalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

" Kamu, kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen V.T, Tepebaşı ilçesinde yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

"Uyuşturucu madde bulundurma ve uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" ile 3 ayrı suçtan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.M.K. yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldı.

V.T. ile B.M.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Odunpazarı ve Tepebaşı'nda 5 bin 906 kişinin bilgileri sorgulandı

Eskişehir'de, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından uygulama yapıldı.

Bekçiler, 19-25 Kasım'da yaptıkları çalışmada 5 bin 906 kişi ve 38 aracın bilgilerini sorguladı.

Çalışmada, bir araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, bir kişinin ise "hırsızlık" suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentteki kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan uygulamalarda ise 901 kişi ve 133 aracın kontrol edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Hapis Cezalı 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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