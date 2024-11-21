Eskişehir'de IPARD-3 Programı Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de IPARD-3 Programı Başladı

Eskişehir\'de IPARD-3 Programı Başladı

TKDK, Eskişehir'de IPARD-3 ile 11 proje imzalayıp, kırsal kalkınma hedefli yatırımları destekliyor.

21.11.2024 16:50
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, kırsal alanların kalkınması için 2011 yılında " Türkiye'nin yeni kırsal kalkınma hamlesi" olarak uygulanmaya başlayan IPARD Programı, IPARD-3 döneminde Eskişehir'de faaliyet göstermeye başladı.

TKDK Eskişehir İrtibat Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, TKDK Eskişehir İrtibat Ofisi'nin, 1. başvuru çağrı ilanı kapsamında 183,84 milyon lira uygun harcama tutarına sahip 11 proje ile 61,08 milyon lira uygun harcama tutarına sahip 6 projenin imzalandığı ve 2. başvuru çağrı ilanı kapsamında da 118,2 milyon lira uygun harcama tutarına sahip 11 projenin teslim alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, sürdürülebilir kalkınma açısından önemli araçlardan biri olan IPARD programı ile, tarım ve gıda sektörleri ile tarımsal işletmelerin, Avrupa Birliği standartlarına uyumu sağlanarak, gıda güvenliği, hayvan refahı desteklenmekte ve kırsal kalkınma ile bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

IPARD destekleriyle yeni teknolojileri kullanan işletmelerin sayılarının artması sağlanarak üretimlerin kayıt altına alınması, kalite ve üretim standartlarının AB standartlarına yükseltilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesinin sağlandığı açıklanarak, ülke genelinde 1.569 süt üretim tesisi, 1.269 besi çiftliği, 1.200 den fazla yenilenebilir enerji tesisi, 1.144 Zanaatkarlık ve katma değerli ürün üretimi yapan işletme ve 1.044 kırsal turizm tesisi gibi yatırımların gerçekleşmesini destekleyen program ile çevrenin korunması, yeşil mutabakatın uygulanması ve atık yönetimi konularında da katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının politikaları ile uyumlu olunarak, verimliliğin, sürdürülebilirliğin, kayıtlı ve kaliteli üretimin gerçekleştirildiği tarım politikası IPARD-3 programının, ülkenin tamamında bütüncül bir anlayışla uygulamaya devam edileceği de bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Tarım, Son Dakika

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