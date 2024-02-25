Eskişehir'de İş Anlaşmazlığı Nedeniyle Arkadaşını Silahla Vuran Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de İş Anlaşmazlığı Nedeniyle Arkadaşını Silahla Vuran Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir\'de İş Anlaşmazlığı Nedeniyle Arkadaşını Silahla Vuran Kişi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde yapılan incelemelerde 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi. Harman'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

25.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine söz konusu adrese gitti.

Ekipler evde girdiklerinde Berkan Harman'ın (27) yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Polisin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, bölgede yaptıkları ilk müdahalede Harman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Harman'ın arkadaşı olan ve iş ilişkisi konusunda anlaşmazlık yaşadığı zanlı A.A.B. (22) ekiplerce gözaltına alındı.

Polis ekipleri, yapılan incelemelerde, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Harman'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Eskişehir, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de İş Anlaşmazlığı Nedeniyle Arkadaşını Silahla Vuran Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şenol Mirza: Orası bar sokağı gayri meşru isler 0 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 17:55:27. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de İş Anlaşmazlığı Nedeniyle Arkadaşını Silahla Vuran Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement