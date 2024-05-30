TUTUKLANDI: Eskişehir\'de kayıp olarak aranan kişinin katil zanlısı tutuklandı

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TUTUKLANDI

Eskişehir'de, 2006 yılından bu yana kayıp olarak aranan ve aynı yıl Kütahya'da öldürüldüğü ortaya çıkan Erhan Küpray'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Ahmet Kılınç (51) ile ona yardım ettiği iddia edilen Yaşar Ş. (61), sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Ahmet Kılınç'ın tutuklanmasına, diğer şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar erdi. Orman kesim işçisi olan ve dolandırıcılık suçundan 8 ayrı sabıkası olduğu öğrenilen Kılınç, cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.