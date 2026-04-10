Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı Komşu Apartmana Zarar Verdi: Kiracılar Korku Yaşadı - Son Dakika
Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı Komşu Apartmana Zarar Verdi: Kiracılar Korku Yaşadı

10.04.2026 21:42
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bir apartmanın mutfak duvarı yıkıldı. Olayda evsiz kalan kiracı, can güvenliği endişesi yaşadıklarını vurguladı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren 8 katlı binanın çalışmaları sırasında, yanındaki apartmanda bulunan bir evin mutfak duvarı yıkıldı, yatak odasının camları kırıldı ve alt komşunun balkon duvarı hasar gördü. Duvarın yıkıldığı sırada evde bulunan kiracı Dilara Nur Tuna ve ablası, deprem olduğunu düşünerek korkuyla aşağı indi. Tuna, olay anında mutfakta olduğunu, sesler ve sarsıntılar nedeniyle paniğe kapıldığını, evin 'beşik gibi sallandığını' ve ayın 6'sından beri bu durumun devam ettiğini anlattı.

Yıkımın başından beri evlerinin sallandığını belirten Tuna ve ablası, şimdi evsiz kaldıklarını ifade etti. Yetkililerle görüştüklerinde, masrafların karşılanacağının söylendiğini, ancak psikolojik yıkımın telafisinin zor olduğunu vurguladılar. Dilara'nın anneannesi Zeliha Köse de, yetkililerin belirsizlik içinde bıraktığını, can güvenliği endişesi yaşadıklarını ve korku dolu bekleyişin bir an önce son bulmasını istediklerini söyledi. Daha önce de yıkım sırasında bir dükkânın duvarı yıkılmış, esnaf tepki göstermişti.

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı Komşu Apartmana Zarar Verdi: Kiracılar Korku Yaşadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı Komşu Apartmana Zarar Verdi: Kiracılar Korku Yaşadı - Son Dakika
