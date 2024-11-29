Eskişehir\'de Kırım Türkleri Derneği Ziyareti

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Gençlik Derneği Başkanı Recep Şen ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Başkan Ünlüce, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Gençlik Derneği'nden misafirlerini ağırladı. Görüşmede, Kırım Türkleri toplumunun kültürel değerleri, geleneksel etkinlikleri ve derneğin yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Başkan Ünlüce, Ukrayna'daki savaştan kaçarak Eskişehir'e sığınan Kırım Türklerinin durumu hakkında bilgi aldı.

Dernek Başkanı Recep Şen, Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar sağladığı destekler için teşekkür ederek, "Kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına daha fazla iş birliği yapmayı arzu ediyoruz. Ukrayna'dan gelen 330 kişi var, geneli kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu kardeşlerimizin eğitim ve sosyal hayata uyum gibi temel ihtiyaçlarına destek olabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Destekleriniz bu süreçte bizler için çok kıymetli" dedi.

Savaşın yarattığı zorlukları yakından takip ettiklerini belirten Başkan Ünlüce, "Eskişehir, farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı bir şehir. Savaştan kaçarak buraya yerleşen Kırım Türkü kardeşlerimizin, yeni hayatlarına uyum sağlamaları ve ihtiyaçlarının karşılanması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" diye konuştu.