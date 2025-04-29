Eskişehir'de "Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri" Projesi Hayata Geçiriliyor

(ESKİŞEHİR) - "Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri" projesinin tanıtım toplantısında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bugün Eskişehir için güzel bir buluşma, Eskişehir'in tarihi hafızasını bu projeyle yeniden canlandırmış olacağız. Biz hem şehrin hafızasına saygı duruşunda bulunuyor olmaktan hem de Eskişehirlileri bu güzel tesise kavuşturacağımız için mutluyuz, gururluyuz" dedi.

Kurtuluş Mahallesi'nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri için düzenlenen tanıtım toplantısı, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Başkan Ünlüce, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Halis Çiçek, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Kurtuluş Mahallesi mahalle meclisi üyeleri, pazar esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, şunları söyledi:

"Pazarımız yıkıldığında yerimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na geçmişti. Daha sonra tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. Bu projede bize destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüze, il başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte en büyük desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye özellikle teşekkür ediyorum. Bu projede her aşamada Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalıştık. 'Bu projeyi nasıl daha iyi yaparız' diye birlikte düşündük, eksikleri birlikte tamamladık, her aşamasında destek verdik. Allah hepsinden razı olsun. Ben, buranın pazar esnafına yakışır şekilde çok güzel bir pazar yeri olacağından hiç şüphe duymuyorum. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Hepinize teşekkür ediyorum."

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Birsen de şöyle konuştu:

"Bu proje, Eskişehir'deki uyumun sağlanmasına atılan ilk adımdır. Bu projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize ve Çevre Şehircilik İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Gerçekten eskiden bir taraf bir tarafa, diğer taraf başka bir tarafa çekerdi; şehirde önemli projeler yapılamıyordu. Ancak bu projede, çok özveriyle çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Çevre Şehircilik İl Müdürümüze ve her türlü emeğini esirgemeyen siyasi partilerimizin il başkanlarına Talat Yalaz ve Gürhan Albayrak'a çok teşekkür ediyoruz. Artık şehir bizim şehrimiz. Birlikte hareket ederek bu şehre güzel hizmetlerin getirilmesine fırsat tanıyacak bir projeye bugün başlamış oluyoruz. Bu projeden pazarcı esnafımızın da, Eskişehir halkımızın da önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. Pazarcı esnafımız, sağlıklı bir ortamda ticari hayatını sürdürecek; Eskişehir halkı da şehrimize, Büyükşehrimize yakışan bir pazar yerine kavuşarak güzel hizmetler almaya devam edecek. İnşallah bundan sonraki projelerde de bu birlikteliğin devamını diliyorum. Daha iyi çalışmalar yaparak şehrimizi daha ileriye, daha iyi noktalara taşımak hepimize nasip olur diyor, emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, şunları dile getirdi:

"Kapalı pazar yeri şehrimizin sembolik bir yeri. Ayşe Ünlüce Başkanımız, bürokratlarımız ve Eskişehir milletvekillerimiz bu meseleyi sahiplendiler. Konuyu Sayın Bakanımıza da hep birlikte ilettiğimizde, Sayın Bakanımız Murat Kurum Beyefendi'nin de bu konudaki müspet yaklaşımları sayesinde, yeniden bir protokolle kapalı pazar işini bugün gündemimize taşımış bulunuyoruz. Bu süreçte Sayın Belediye Başkanımıza, sayın milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Gürhan Bey'e, oda başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Konuyu sürekli gündemde tuttular ve Ankara nezdinde bir protokol kapsamında çözülmesini sağladılar. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Ünlüce ise proje sayesinde şehrin hafızasını koruyacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Pazarcılarımızın Eskişehir halkını temiz, güvenli, sağlıklı bir kapalı pazar yerine kavuşturmuş olacağız"

"Hatırlarsınız ki sekiz mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm alanı ile ilgili yaşadığımız bir süreç oldu. Aslında süreci biraz da seçimden sonraki siyasi atmosfer yarattı. Seçimden sonra AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Sivri, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Ünalır başkanımızla beraber bana hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Sonrasında biz de CHP İl Başkanımız Talat Yalaz'la beraber kendilerine iade-i ziyarette bulunduk. Bu iade-i ziyaret sırasında bize 'Eskişehir'de bekleyen konular varsa, bizim çözebileceğimiz konular varsa, bunları bize dosya halinde bildirirseniz, biz de bunları çözme konusunda gerekli gayreti gösterelim' dediler. Büyükşehir Belediyemizin bakanlıkta bekleyen yaklaşık 9-10 tane konusu vardı. Talat Yalaz ile birlikte beraber bu konuların üzerinden geçtik, en önemlilerini gönderdik. Bunlardan bir tanesi de Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri projesiydi. Bir tanesi hafriyat alanımızla ilgili bir diğeri ise mezbaha süreciyle ilgili konuydu. Biz bu konular başta olmak üzere, bekleyen konularımızı gönderdik. Sonrasında bakanlığın randevu vermesiyle beraber gidip bu konuları anlattık. Onlar da yardımcı olabilecekleri konularda dosyaları aldılar, incelediler. Pazar yeriyle ilgili sorun çözüldü. Ben inanıyorum ki ihale süresinden daha önce bitirebileceğiz orayı ve pazarcılarımızın Eskişehir halkını temiz, güvenli, hijyenik, sağlıklı bir kapalı pazar yerine kavuşturmuş olacağız. Ben bu vesileyle il müdürümüze, il başkanlarımıza, kıymetli milletvekillerimize, pazarcı esnafımıza, pazarcılar odamıza, esnaf odalarımız başta olmak üzere bu konuda gayret gösteren tüm oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün Eskişehir için güzel bir buluşma hem de tarihi hafızasını canlandırmış olacağız. Belki kapalı pazar alanı başka yere de yapılabilirdi. Şehrin başka bir noktasında da hizmet gösterebilirdi ama orası gerçekten şehrin hafızası. Biz hem şehrin hafızasına saygı duruşunda bulunuyor olmaktan hem de Eskişehirlileri bu güzel tesise kavuşturacağımız için mutluyuz, gururluyuz. Ne mutlu ki Allah bana Eskişehir'e hizmet etme nasip etti. İnşallah bu nasip ettiği hizmetle önümüzdeki dört senede de bütün vaatlerimizi tek tek yerine getiririz."

Konuşmaların ardından Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri projesini tanıtarak soruları cevapladı.

Proje hakkında

Modern ve sağlıklı bir pazar ortamı sunmayı hedefleyen proje, Kurtuluş Mahallesi'nde işlevini yitirdiği için yıkılan eski pazar yerinin bulunduğu alanda inşa edilecek. Halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanan yeni pazar yeri, hem esnafa hem de vatandaşlara çağdaş bir alışveriş alanı sunacak. Projenin yapım sürecine ilişkin tüm hazırlıklar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. 9 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile birlikte yapım süreci başlayacak. 24 ayda tamamlanması planlanan projede, 15 bin 881 metrekarelik inşaat alanı yer alacak. Yeni pazar yeri bodrum kat, zemin kat ve asma kat olmak üzere üç kattan oluşacak.

Bodrum katta 143 araç kapasiteli otopark yer alacak. Bu kapasitenin altısı engelli bireylere ayrılmış olacak. Minimum 420 cm kat yüksekliği sayesinde otopark, büyük araçların girişine de uygun şekilde yapılacak. Zemin katta 216 adet pazarcı tezgahı için ayrılmış alan bulunacak. Ayrıca doğrudan sokağa cepheli 17 şarküteri dükkanı ve sadece balıkçılara tahsis edilmiş alanda 27 balıkçı dükkanı yer alacak. Asma katta bin 705 metrekarelik alana sahip asma kat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kullanımına yönelik özel alanlar içerecek.